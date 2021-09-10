Карантин в Києві: людей попередили про можливі обмеження в роботі метро

Карантин в Києві: людей попередили про можливі обмеження в роботі метро

Пасажирів метро просять носити маски і оплачувати проїзд безконтактно.

У Києві через карантин метро може працювати з обмеженнями на вхід.

Про це повідомили у столичній підземці.

Пояснюється, що у пікові години у метро Києва можуть вводити обмеження на вхід. Це роблять для мінімізації скупчення людей на станціях під час карантину.

"Шановні пасажири! Карантинні заходи тривають. У пікові години метрополітен працює з обмеженнями на вхід. Це дозволяє зменшити скупчення всередині станцій. Будь ласка, дотримуйтесь маскового режиму і оплачуйте безконтактно", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що від понеділка, 13 вересня, в Україні можуть ввести "жовтий" рівень епіднебезпеки, а у регіонах, де найгірші показники з коронавірусу, карантин можуть посилити ще більше.

Водночас, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко згодом уточнив, що в МОЗ працюють над змінами до адаптивного карантину. Щойно їх внесуть до постанови про адаптивний карантин, в Україні введуть "жовтий" рівень епіднебезпеки.

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