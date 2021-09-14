У Києві п'яний чоловік зупинив рух метро: фото

Інцидент стався на станції столичної підземки "Контрактова площа".
У Києві п'яний чоловік зупинив рух метро.
Інцидент стався 13 вересня на станції столичної підземки "Контрактова площа".
Про це повідомив журналіст Вахтанг Кіпіані у Facebook. Він став свідком цієї події.
Кіпіані розповів , що п'яний пасажир п'ять хвилин порушував спокій на "Контрактовій".
"Безпорадний поліцейський весь цей час ходив за ним замість того, щоб просто зробити свою роботу. Врешті порушник стрибнув на рейки і пішов тонелем у бік центра", - написав журналіст.
Рух було зупинено на 5-7 хвилин.
Нагадаємо, у метро в понеділок, 13 вересня, утворилася така тиснява, що люди не могли зайти до вагонів. У Мережі жартували, що скоро столичній підземці знадобляться трамбувальники.