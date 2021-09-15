Кількість випадків коронавірусу в Києві невпинно зростає: статистика на 15 вересня

Загалом у столиці підтверджено 228 714 випадків COVID-19.
Станом на ранок 15 вересня у Києві зафіксовано 441 новий випадок коронавірусу за добу. Це на 29 випадків більше, ніж 14 вересня (412 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 228 714 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 218 725 людей (237 за добу)
- померла 5 321 людина (троє за добу)
У Київській області зафіксовано 130 862 випадки COVID-19 (181 новий випадок за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 126 242 людини (130 за добу)
- померли 2 826 людей (четверо за добу)
Нагадаємо, Київ готується до суворого локдауну.