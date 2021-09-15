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Кількість випадків коронавірусу в Києві невпинно зростає: статистика на 15 вересня

Кількість випадків коронавірусу в Києві невпинно зростає: статистика на 15 вересня

unsplash.com

Загалом у столиці підтверджено 228 714 випадків COVID-19.

Станом на ранок 15 вересня у Києві зафіксовано 441 новий випадок коронавірусу за добу. Це на 29 випадків більше, ніж 14 вересня (412 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 228 714 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.

Від початку епідемії у Києві:

  • одужали 218 725 людей (237 за добу)
  • померла 5 321 людина (троє за добу)

У Київській області зафіксовано 130 862 випадки COVID-19 (181 новий випадок за добу).

Від початку епідемії в області:

  • одужали 126 242 людини (130 за добу)
  • померли 2 826 людей (четверо за добу)

Нагадаємо, Київ готується до суворого локдауну.

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