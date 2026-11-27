Пожежа в багатоповерхівці Києва / © ДСНС

Реклама

Увечері 27 листопада в Оболонському районі Києва сталася пожежа у багатоповерхівці на вулиці Героїв полку «Азов». Вогонь охопив квартиру на останньому поверсі дев’ятиповерхового будинку.

Про це повідомили в ДСНС Києва.

Реклама

Пожежа в Оболонському районі Києва: рятувальники евакуювали людину з балкона

Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників у п’ятницю, 27 листопада, о 20:20. Коли вогнеборці прибули на місце, з’ясувалося, що займання виникло у квартирі на дев’ятому поверсі.

Реклама

Через вогонь і сильне задимлення людина не могла самостійно вибратися з помешкання.

«Під час гасіння рятувальники за допомогою автодрабини врятували людину з балкону та передали медикам», — зазначили в ДСНС Києва.

© ДСНС

© ДСНС

Пожежу вдалося повністю ліквідувати о 21:04. Полум’я охопило площу 10 квадратних метрів. Врятованого мешканця передали медикам для огляду та надання необхідної допомоги.

Причини й обставини виникнення пожежі наразі встановлюють правоохоронці.

Реклама

© ДСНС

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Солом’янському районі Києва сталася масштабна пожежа в торговельній будівлі на вулиці Миколи Голего. Там розташовані супермаркет «ЕКО Маркет» та низка інших магазинів. На місці працювали екстрені служби.

Новини партнерів

Новини партнерів