На відновлення костелу в Києві зібрали майже 16 млн гривень, гроші продовжують надходити

На відновлення костелу в Києві зібрали майже 16 млн гривень, гроші продовжують надходити

З урахуванням мінімальних термінів отримання всіх належних висновків експертів роботи в костелі розпочнуться в середині жовтня.

На відновлення костелу Святого Миколая у Києві, що постраждав від пожежі, зібрали 15,7 млн грн. Державна служба з надзвичайних ситуацій склала попередній висновок щодо аварійного стану будівлі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

“Відбулося перше засідання робочої групи з питань громадського контролю за ходом виконання аварійно-відновлювальних робіт у Костелі Святого Миколая”, - йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook.

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Зазначається, що до складу робочої групи під головуванням міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка увійшли представники МКІП, Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти, Національного будинку органної та камерної музики України, Римо-католицької церкви в Україні, а також бізнесу та громадськості.

Своєю чергою Ткаченко поінформував, що Державна служба з надзвичайних ситуацій склала попередній висновок щодо аварійного стану будівлі. На черзі - висновок Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Після того буде проведено експертизу аварійного стану, що стане підставою для складання проектно-кошторисної документації.

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З урахуванням мінімальних термінів отримання всіх належних висновків експертів роботи в костелі розпочнуться в середині жовтня.

“Гроші на порятунок Костелу Святого Миколая продовжують надходити. Сьогодні станом на 17 годину на рахунку Національного будинку органної та камерної музики України 15,7 млн грн”, - сказано в повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів , яка ситуація наразі з костелом святого Миколая у Києві, який постраждав від пожежі, і що потрібно зробити для старту відновлювальних робіт.

, яка ситуація наразі з костелом святого Миколая у Києві, який постраждав від пожежі, і що потрібно зробити для старту відновлювальних робіт. 3 вересня пізно ввечері у Києві спалахнув костел Святого Миколая. Загоряння виникло в органі під час репетиції. Внаслідок масштабної пожежі постраждало внутрішнє оздоблення храму на першому та другому поверхах, також згорів унікальний орган.

Святого Миколая. Загоряння виникло в органі під час репетиції. Внаслідок масштабної пожежі постраждало внутрішнє оздоблення храму на першому та другому поверхах, також згорів унікальний орган. Згодом стало відомо, що представники бізнесу дали по 1 млн грн на відновлення костелу.

Новини України: відновлення костелу Святого Миколая – скільки грошей потрібно на ремонт

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