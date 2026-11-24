- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 80
- Час на прочитання
- 2 хв
Дороги Києва може скувати ожеледиця: як комунальники готуються до негоди
Столичні дорожники готуються до можливого утворення ожеледиці та вже розміщують спеціальну техніку на вихідних позиціях.
Після першого мокрого снігу та зниження температури до 0 °C на дорогах Києва може утворитися ожеледиця. Дорожники заздалегідь обробляли вулиці, особливу увагу приділивши небезпечним ділянкам.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
Скільки техніки підготували для боротьби з ожеледицею
Наразі спеціальну техніку розміщують на вихідних позиціях. Це дасть змогу дорожникам оперативно розпочати обробку вулиць, щойно температура знизиться і виникне загроза обледеніння.
Цієї зими комунальне підприємство «Київавтодор» підготувало 581 одиницю основної та додаткової спецтехніки. Її використовуватимуть для прибирання снігу й боротьби з ожеледицею.
Водіїв просять бути уважними та обережними на дорогах, дотримуватися правил дорожнього руху й враховувати можливе погіршення стану проїжджої частини.
Перший сніг уже прийшов до столиці
У Києві та області вночі й уранці 25 листопада можливе утворення ожеледиці. Український гідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпечності та попередив про ускладнення руху на дорогах. Слизьке покриття може з’являтися й в інших регіонах країни.
Перший сніг столиця побачила ще в ніч проти 24 листопада. За кілька годин вулиці, дахи й автомобілі припорошило білим, але до ранку сніг значною мірою розтанув. Коротка зимова зміна декорацій у Києві потрапила на фото та відео місцевих жителів.
Для водіїв перші зимові опади — не лише привід бути уважнішими на дорозі, а й нагадування перевірити автомобіль. Окрім зимових шин, важливо подбати про справність акумулятора, гальм і склоочисників, замінити рідину в склоомивачі та покласти в багажник щітку для снігу й скребок. Повний список того, що варто перевірити перед холодами, — у пам’ятці з підготовки авто до зими.