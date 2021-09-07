У Києві в маршрутки №415 на ходу вирвало задню піввісь, яка прилетіла у зупинку і розбила скло: відео

Водій неохоче повернув гроші пасажирам і чекає на техдопомогу.

У Києві в маршрутки №415 на ходу вирвало задню піввісь, яка прилетіла у зупинку і розбила там скло.

Пригода сталася на Харківському шоссе.

Про це повідомив "Київ Оперативний" та оприлюднив відео.

"Водій неохоче повернув гроші пасажирам (не всім, а лише тим, хто цього зажадав), а тепер чекає техдопомогу.

Доти, доки чиновники набивають кишені за видачу ліцензій таким перевізникам, триватимуть подібні небезпечні для звичайних громадян ситуації", - йдеться у дописі під відео.

Нагадаємо, у Києві водій автобуса, зачинивши двері, протягнув асфальтом жінку похилого віку, яка не встигла вийти.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання