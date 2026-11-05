Чи може Київ залишитися без каналізації через обстріли: відповідь КМДА

Чи загрожує Києву зупинка каналізації / © Pixabay

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У КМДА пояснили, чи може внаслідок російських обстрілів зупинитися робота каналізації в Києві. У міській адміністрації наголосили, що системи водопостачання та водовідведення взаємопов’язані.

Про це під час брифінгу повідомив виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.

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За його словами, якщо в місті припиниться водопостачання, обсяг стічних вод також суттєво зменшиться.

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«Якщо у нас припиняється водопостачання, відповідно, кількість стоків зменшується до критичного рівня. Тобто на каналізацію навантаження фактично немає», — пояснив посадовець.

Пантелеєв наголосив, що перший етап створення резервних енергетичних потужностей у Києві був спрямований саме на критично важливі об’єкти системи водовідведення.

За його словами, йдеться про вже створені електростанції загальною потужністю 16 МВт, які мають забезпечувати резервне живлення відповідних об’єктів.

Нагадаємо, раніше київська влада вирішила пояснити, як місто готують до опалювального сезону в умовах нестабільної роботи енергосистеми та чому звичайні генератори не здатні повністю закрити потреби киян у воді.

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