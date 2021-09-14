Зіткнення 8 автівок у Києві: винуватця ДТП арештували

Внаслідок ДТП постраждало троє людей.
Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід водію Honda, який став винуватцем масштабної аварії на Столичному шосе. Водій, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, спричинив зіткнення восьми автомобілів.
Про це у вівторок, 14 вересня, повідомляє пересслужба Київської міської прокуратури.
"Шевченківським районним судом м. Києва підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави", - йдеться в повідомленні.
За даними правоохоронців, водій автомобіля Honda, рухаючись у напрямку Обухова, зіткнувся з попутним KIA Ceed, після чого ці автомобілі виїхали на зустрічку, де зіткнулися із ще 6 автомобілями.
"Внаслідок ДТП постраждало троє людей. Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 286-1 КК України", - додали у столичній прокуратурі.
Нагадаємо:
- У Києві водій Volkswagen збив жінку, яка переходила дорогу на червоне світло. Від отриманих травм потерпіла померла на місці події.
- Під Києвом школярка вискочила на мікроавтобус з-за припаркованої автівки. Попередньо, дівчинка не отримала тяжких травм, її забрала швидка.
- Також у Києві водій автобуса, зачинивши двері, протягнув асфальтом жінку похилого віку, яка не встигла вийти.