Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Зіткнення 8 автівок у Києві: винуватця ДТП арештували

Дата публікації
Перегляди
230
Зіткнення 8 автівок у Києві: винуватця ДТП арештували

Фото: t.me/kyiv_pro_office

Внаслідок ДТП постраждало троє людей.

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід водію Honda, який став винуватцем масштабної аварії на Столичному шосе. Водій, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, спричинив зіткнення восьми автомобілів.

Про це у вівторок, 14 вересня, повідомляє пересслужба Київської міської прокуратури.

"Шевченківським районним судом м. Києва підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, водій автомобіля Honda, рухаючись у напрямку Обухова, зіткнувся з попутним KIA Ceed, після чого ці автомобілі виїхали на зустрічку, де зіткнулися із ще 6 автомобілями.

"Внаслідок ДТП постраждало троє людей. Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 286-1 КК України", - додали у столичній прокуратурі.

Нагадаємо:

Водій зник після ДТП у столиці

Водій зник після ДТП у столиці
Наступна публікація