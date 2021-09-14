Зіткнення 8 автівок у Києві: винуватця ДТП арештували

Внаслідок ДТП постраждало троє людей.

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід водію Honda, який став винуватцем масштабної аварії на Столичному шосе. Водій, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, спричинив зіткнення восьми автомобілів.

Про це у вівторок, 14 вересня, повідомляє пересслужба Київської міської прокуратури.

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"Шевченківським районним судом м. Києва підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, водій автомобіля Honda, рухаючись у напрямку Обухова, зіткнувся з попутним KIA Ceed, після чого ці автомобілі виїхали на зустрічку, де зіткнулися із ще 6 автомобілями.

"Внаслідок ДТП постраждало троє людей. Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 286-1 КК України", - додали у столичній прокуратурі.

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