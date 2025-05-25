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- Киев
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В Киеве раздались взрывы: враг атакует ракетами
Людей призывают находиться в безопасных местах.
В Киеве, вечером 24 мая, раздались взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
«В Киеве прогремели взрывы, сообщают наши корреспонденты», — говорится в сообщении.
Перед этим в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы использования баллистического вооружения врагом.
Кроме того, глава КОВА Тимур Ткаченко заявил, что россияне снова атаковали столицу.
«Враг снова атакует столицу. Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги!» — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в ночь на 24 мая 2025 года в Киеве прогремел ряд взрывов в результате российской атаки.
Мы ранее информировали, что на территории Черновицкой области раздались взрывы.