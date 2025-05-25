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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве раздались взрывы: враг атакует ракетами

Людей призывают находиться в безопасных местах.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
РФ атаковала Киев

РФ атаковала Киев / © Associated Press

В Киеве, вечером 24 мая, раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

«В Киеве прогремели взрывы, сообщают наши корреспонденты», — говорится в сообщении.

Перед этим в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы использования баллистического вооружения врагом.

Кроме того, глава КОВА Тимур Ткаченко заявил, что россияне снова атаковали столицу.

«Враг снова атакует столицу. Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги!» — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 мая 2025 года в Киеве прогремел ряд взрывов в результате российской атаки.

Мы ранее информировали, что на территории Черновицкой области раздались взрывы.

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