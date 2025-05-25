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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві пролунали вибухи: ворог атакує ракетами

Людей закликають перебувати у безпечних місцях.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
РФ атакувала Київ

РФ атакувала Київ / © Associated Press

У Києві, ввечері 24 травня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

«У Києві пролунали вибухи, повідомляють наші кореспонденти», — йдеться у повідомленні.

Перед цим у Києві була оголошена повітряна тривога через загрозу використання балістичного озброєння ворогом.

Крім того, голова КОВА Тимур Ткаченко заявив, що росіяни знову атакували столицю.

«Ворог знову атакує столицю. Залишайтесь в укриттях до відбою тривоги!» — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 24 травня 2025 року у Києві прогриміла низка вибухів унаслідок російської атаки.

Ми раніше інформували, що на території Чернівецької області пролунали вибухи.

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