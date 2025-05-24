Тяжка ніч для Києва та області: стали відомі наслідки масованої атаки РФ

РФ потужно атакувала Київ дронами / © Associated Press

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Уночі, 24 травня, росіяни завдали комбінованого масованого удару по Києву. «Шахеди» та балістичні ракети атакували столицю, внаслідок чого здійнялися пожежі та є постраждалі. Під атакою опинилися різні райони столиці. Вибухи гриміли і в області.

ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про атаку по столиці та Київській області.

Удар по Києву 24 травня

У ніч проти 24 травня українська столиця опинилася під черговим російським обстрілом БпЛА та балістики.

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Близько опівночі мер Києва Віталій Кличко попередив про рух близько 20 ударних БпЛА у напрямку столиці.

Близько 00:40 години у Києві прогриміли вибухи. Кличко повідомив про роботу сил протиповітряної оборони.

Люди перебували у метро під час атаки / © Associated Press

Потім о 01:00 годині у Києві прогриміли повторні вибухи — за даними моніторингових каналів, ЗС РФ запустили паралельно по столиці балістичні ракети. Пуск, попередньо, здійснювався зі сторони Брянська.

Відбій повітряної тривоги в Києві та області оголосили лише після 5-ї години ранку в суботу, 24 травня. Рятувальники ліквідовують наслідки одразу у кількох районах міста.

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Рятувальники на місці пожежі / © Associated Press

Ситуація у районах станом на 8 ранку:

У Голосіївському районі уламки збитого дрона впали на кількох локаціях. Постраждала одна людина та п’ять автівок.

Святошинському району цього разу знову сильно дісталося. Тут постраждала нежитлова інфраструктура в кількох локаціях. Пожежу локалізовано, зараз триває ліквідація окремих осередків. Поки інформація про постраждалих не надходила.

У Соломʼянському районі внаслідок атаки зафіксоване загоряння на 4,5 поверхах будинку. 7 осіб постраждало, 1 — врятовано. Розгорнуто штаб за адресою: вул. Віталія Скакуна, 14.

У Шевченківському районі зафіксована пожежа в нежитловій забудові. Станом на зараз займання локалізоване.

У Дніпровському районі уламки ворожих цілей пошкодили квартиру на 3 поверсі багатоповерхівки. Маємо двох постраждалих.

Сильно дісталося Оболонському району. Станом на зараз щонайменше 4 локації з пошкодженнями. Уламки збитої цілі впали на відкритій території в кількох місцях. Також постраждав торговельний центр, але без пожежі. Найсильніше в Оболонському районі постраждала звичайна житлова багатоповерхівка. Дрон пошкодив низку квартир на 3-6 поверхах. Тут наразі відомо про пʼятьох постраждалих. Пожежу ліквідовано. Тут наразі одна з головних точок оперативної ліквідації наслідків. Багато вибитих вікон.

Розгорнуто оперативний штаб за координації керівництва РДА. Адреса штабу — Оболонський проспект, 32-Б.

Рятувальники зазначають, що інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.

На місці атаки / © Associated Press

Нічна атака по Київській області 24 травня

У Київській області цієї ночі через ворожу дронову атаку постраждали дві людини у місті Березань.

Як повідомили рятувальники, була ліквідована пожежа в приватному домоволодінні, яка виникла внаслідок падіння уламків БпЛА.

На Київщині гриміли вибухи / © ДСНС

«На місці виявлено двох постраждалих, яким надано медичну допомогу», — йдеться у повідомленні ДСНС.

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Нагадаємо, у ніч проти 4 травня Київ опинився під масованою атакою російських безпілотників. У різних районах міста прогриміли вибухи, а уламки дронів викликали пожежі у житлових будинках, пошкодження інфраструктури та травмували людей.