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- Київ
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Під час обстрілу Київщини загинула мама-лелека, прикриваючи пташенят
Лелеченят зняли з гнізда на стовпі, а їхню маму поховали.
В одному із сіл Обухівського району Київщини атака російських дронів обірвала життя матері-лелеки, яка прикривала своїх чотирьох пташенят на гнізді.
Про це повідомили у місцевій групі в соцмережі Facebook, опублікувавши відповідне відео.
«Турботлива птаха з останніх сил накрила своїм тілом чотирьох лелеченят. Можливо це і урятувало їм життя», - йдеться у дописі.
Лелеченят зняли з гнізда на стовпі, а їхню маму поховали...
Пташенят прихистила місцева мешканка, на обійсті якої перебуває також батько малюків.
Господарка обійстя планує випускати малечу на спілкування до батька, але поки про це говорити зарано: малим треба пережити стрес і набратися сил.
У дописі опублікували реквізити для допомоги пташенятам, які потребують добової дози харчування у 700 грамів. Необхідно купляти курячі шийки, рибу, тельбухи.
Нагадаємо, у ніч проти 24 травня російські безпілотники атакували Київщину.