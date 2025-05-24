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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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349
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Під час обстрілу Київщини загинула мама-лелека, прикриваючи пташенят

Лелеченят зняли з гнізда на стовпі, а їхню маму поховали.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Лелека

Лелека / © Pexels

В одному із сіл Обухівського району Київщини атака російських дронів обірвала життя матері-лелеки, яка прикривала своїх чотирьох пташенят на гнізді.

Про це повідомили у місцевій групі в соцмережі Facebook, опублікувавши відповідне відео.

«Турботлива птаха з останніх сил накрила своїм тілом чотирьох лелеченят. Можливо це і урятувало їм життя», - йдеться у дописі.

Лелеченят зняли з гнізда на стовпі, а їхню маму поховали...

Пташенят прихистила місцева мешканка, на обійсті якої перебуває також батько малюків.

Господарка обійстя планує випускати малечу на спілкування до батька, але поки про це говорити зарано: малим треба пережити стрес і набратися сил.

У дописі опублікували реквізити для допомоги пташенятам, які потребують добової дози харчування у 700 грамів. Необхідно купляти курячі шийки, рибу, тельбухи.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня російські безпілотники атакували Київщину.

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