У Києві "Шахед" влучив у квартиру військового, який лише повернувся з фронт

Пошкоджений будинок, де проживав військовий. Фото «Ми — Україна»

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Під час комбінованої атаки ракетами і дронами по Києву вночі, 24 травня російський «шахед» влучив у квартиру військового, який лише два місяці тому повернувся з фронту.

Про це передає видання «Ми — Україна».

За інформацією видання, військовий із позивним Сем нещодавно повернувся з передової, щоб пройти реабілітацію. Боєць проживає у Солом’янському районі столиці.

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Минулої ночі в його квартиру влучив дрон-камікадзе. У той момент вдома були його 14-річний онук і мама Валентина. На щастя, рідні військовослужбовця і він сам вижили.

Нагадаємо, що у ніч на 24 травня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Києву.

Зокрема, на столичній Оболоні через падіння збитих БпЛА загорівся під’їзд. Внаслідок атаки у Києві, у кількох районах столиці є руйнування і потерпілі.