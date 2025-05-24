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- Київ
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У Києві "Шахед" влучив у квартиру військового, який лише повернувся з фронт
Під час масованої атаки РФ по Києву 24 травня постраждала квартира військового, що недавно повернувся з фронту.
Під час комбінованої атаки ракетами і дронами по Києву вночі, 24 травня російський «шахед» влучив у квартиру військового, який лише два місяці тому повернувся з фронту.
Про це передає видання «Ми — Україна».
За інформацією видання, військовий із позивним Сем нещодавно повернувся з передової, щоб пройти реабілітацію. Боєць проживає у Солом’янському районі столиці.
Минулої ночі в його квартиру влучив дрон-камікадзе. У той момент вдома були його 14-річний онук і мама Валентина. На щастя, рідні військовослужбовця і він сам вижили.
Нагадаємо, що у ніч на 24 травня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Києву.
Зокрема, на столичній Оболоні через падіння збитих БпЛА загорівся під’їзд. Внаслідок атаки у Києві, у кількох районах столиці є руйнування і потерпілі.