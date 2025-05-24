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Росія атакувала Київ: скільки людей постраждало
Внаслідок обстрілу Києва дронами та балістикою постраждали 15 людей.
У ніч проти 24 травня Росія атакувала Київ дронами та балістичними ракетами. Наразі відомо, що внаслідок влучань у Дніпровському, Соломʼянському, Оболонському та Голосіївському районах постраждали 15 людей.
Про це повідомила Національна поліція України.
У Соломʼянському районі уламки БпЛА влучили у квартиру на пʼятому поверсі, спричинивши пожежу. Постраждали семеро мешканців віком від 35 до 63 років. У Дніпровському районі зазнали травм подружжя — чоловік і жінка 40 та 41 років — після влучання уламка у їхню квартиру. На Оболоні пошкоджено чотири поверхи девʼятиповерхового будинку, по допомогу звернулися п’ятеро мешканців. У Голосіївському районі поранено ще одну людину.
Також зафіксовано пошкодження торгівельно-розважального центру, навчального закладу, приміщення котельні та восьми автомобілів. На місцях працюють аварійні та слідчі служби.
Нагадаємо, ворог атакував Київську область. Через падіння уламків БпЛА у Березані загорівся будинок, двоє мешканців отримали травми.