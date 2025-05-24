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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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312
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Ворог атакував Київську область: є постраждалі

Через падіння уламків БпЛА у Березані загорівся будинок, двоє мешканців отримали травми.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Наслідки атаки на Київську область

Наслідки атаки на Київську область / © ДСНС

У ніч на 24 травня окупанти атакували Київщину безпілотниками. Уламки одного із БпЛА влучили у приватний будинок у місті Березань, через що виникла пожежа.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

«На місці виявлено двох постраждалих, яким надано медичну допомогу», — йдеться в повідомленні.

Наслідки атаки на Київську область / © ДСНС

Наслідки атаки на Київську область / © ДСНС

Наслідки атаки на Київську область / © ДСНС

Наслідки атаки на Київську область / © ДСНС

Наслідки атаки на Київську область / © ДСНС

Наслідки атаки на Київську область / © ДСНС

Нагадаємо, росіяни запустили по Україні балістику і 250 дронів.

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