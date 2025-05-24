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Враг атаковал Киевскую область: есть пострадавшие
Из-за падения обломков БпЛА в Березани загорелся дом, двое жителей получили травмы.
В ночь на 24 мая оккупанты атаковали Киевскую область беспилотниками. Обломки одного из БпЛА попали в частный дом в городе Березань, из-за чего возник пожар.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
«На месте обнаружены двое пострадавших, которым оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Напомним, россияне запустили по Украине баллистику и 250 дронов.