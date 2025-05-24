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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Враг атаковал Киевскую область: есть пострадавшие

Из-за падения обломков БпЛА в Березани загорелся дом, двое жителей получили травмы.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Последствия атаки на Киевскую область

Последствия атаки на Киевскую область

В ночь на 24 мая оккупанты атаковали Киевскую область беспилотниками. Обломки одного из БпЛА попали в частный дом в городе Березань, из-за чего возник пожар.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

«На месте обнаружены двое пострадавших, которым оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Последствия атаки на Киевскую область

Последствия атаки на Киевскую область

Последствия атаки на Киевскую область

Последствия атаки на Киевскую область

Последствия атаки на Киевскую область

Последствия атаки на Киевскую область

Напомним, россияне запустили по Украине баллистику и 250 дронов.

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