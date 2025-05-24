Уламки БпЛА влучили у багатоповерхівку на Оболоні, загорівся увесь під'їзд: фото

Будинок на Оболоні. / © Associated Press

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Цієї ночі Київ опинився під потужною атакою російської армії. Унаслідок падіння уламків зафіксовані пошкодження в кількох районах столиці. Зокрема, у Солом’янському.

Видання “Суспільне” показало фото наслідків.

У житловому будинку на Оболоні, в який влучили уламки російського безпілотника, загорівся фактично весь під'їзд”, - розповів голова Оболонської РДА Кирило Фесик.

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Мешканці багатоповерхівки згадують, що під час атаки був сильний вибух.

“Я хотіла вискочити, але дим в коридорі. У мене восьмий поверх. То я вже дочекалася, поки піднялися хлопці. Дякуючи їм, спустилась вниз. У мене, все більш-менш. А то, що у людей - жах”, - розповіла мешканка будинку на Оболоні.

Фото наслідків

У Києві уламки дрона влучили у будинок. Інформації про потерпілих немає. / © Суспільне

У ніч проти 24 травня уламки дрона влучили у житловий будинок в Оболонському районі Києва. / © Суспільне

Київ опинився під черговим обстрілом БпЛА та балістики. / © Суспільне

Вночі 24 травня Київ опинився під черговим обстрілом БпЛА та балістики. / © Суспільне

Нагадаємо, близько опівночі хвиля вибухів сталася у Києві. Спрацювали сили ППО. Столиця опинилася під ударом комбінованої атаки.

Зокрема, по Києву потужно вдарили дрони. Унаслідок падіння уламків зафіксовані займання та пошкодження в кількох районах столиці - у Святошинському, Дніпровському, Оболонському та Шевченківському.

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За інформацією серії, кількість постраждалих від ворожої атаки зросла до восьми людей. Двоє були госпіталізовані.

Дата публікації 20:18, 21.05.25 Кількість переглядів 282 Діти серед постраждалих: моторошний удар по Київщині! Суми без світла й води