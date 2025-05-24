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- Київ
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Уламки БпЛА влучили у багатоповерхівку на Оболоні, загорівся увесь під'їзд: фото
На столичній Оболоні через падіння збитих БпЛА загорівся під’їзд.
Цієї ночі Київ опинився під потужною атакою російської армії. Унаслідок падіння уламків зафіксовані пошкодження в кількох районах столиці. Зокрема, у Солом’янському.
Видання “Суспільне” показало фото наслідків.
У житловому будинку на Оболоні, в який влучили уламки російського безпілотника, загорівся фактично весь під'їзд”, - розповів голова Оболонської РДА Кирило Фесик.
Мешканці багатоповерхівки згадують, що під час атаки був сильний вибух.
“Я хотіла вискочити, але дим в коридорі. У мене восьмий поверх. То я вже дочекалася, поки піднялися хлопці. Дякуючи їм, спустилась вниз. У мене, все більш-менш. А то, що у людей - жах”, - розповіла мешканка будинку на Оболоні.
Фото наслідків
Нагадаємо, близько опівночі хвиля вибухів сталася у Києві. Спрацювали сили ППО. Столиця опинилася під ударом комбінованої атаки.
Зокрема, по Києву потужно вдарили дрони. Унаслідок падіння уламків зафіксовані займання та пошкодження в кількох районах столиці - у Святошинському, Дніпровському, Оболонському та Шевченківському.
За інформацією серії, кількість постраждалих від ворожої атаки зросла до восьми людей. Двоє були госпіталізовані.