Посилення мобілізації в Києві: влада зробила заяву

Блокпост. / © Getty Images

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У Мережі з’явилися повідомлення про нібито посилення мобілізації в Києві. Втім, це не не відповідає дійсності.

Про це заявив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

“Повідомлення про посилення мобілізаційних заходів із залученням більшої кількості відповідних структур, яке зараз шириться мережею, фейк”, - наголосив чиновник.

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Очільник КМВА також закликав довіряти лише офіційним джерелам.

Зауважимо, сьогодні стало відомо, що в одній із областей з’являться мобільні блокпости. Йдеться про чотири райони Полтавщини - це Кременчуцький, Полтавський, Миргородський та Лубенський. Блокпости створюють для розшуку військовослужбовців, які здійснили самовільне залишення частини.

Окрім того, повідомлялося, що в Херсонській області посилюють мобілізацію. Зокрема, йдеться про посилення контролю за оповіщенням військовозобов’язаних.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 6 травня ухвалив зміни до порядку призову громадян під час мобілізації. Оновлені правила стосуються фіксації повісток у реєстрі, термінів відстрочок, медичного огляду та інших аспектів мобілізаційного процесу.

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Дата публікації 12:02, 06.05.25 Кількість переглядів 718 Житомирський ТЦК вигадав нові методи грубої мобілізації