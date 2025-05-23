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- Київ
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Посилення мобілізації в Києві: влада зробила заяву
Низка Telegram-каналів поширили повідомлення про нібито підготовку масштабних заходів із мобілізації у всій країні, зокрема і в столиці.
У Мережі з’явилися повідомлення про нібито посилення мобілізації в Києві. Втім, це не не відповідає дійсності.
Про це заявив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
“Повідомлення про посилення мобілізаційних заходів із залученням більшої кількості відповідних структур, яке зараз шириться мережею, фейк”, - наголосив чиновник.
Очільник КМВА також закликав довіряти лише офіційним джерелам.
Зауважимо, сьогодні стало відомо, що в одній із областей з’являться мобільні блокпости. Йдеться про чотири райони Полтавщини - це Кременчуцький, Полтавський, Миргородський та Лубенський. Блокпости створюють для розшуку військовослужбовців, які здійснили самовільне залишення частини.
Окрім того, повідомлялося, що в Херсонській області посилюють мобілізацію. Зокрема, йдеться про посилення контролю за оповіщенням військовозобов’язаних.
Нагадаємо, Кабінет міністрів 6 травня ухвалив зміни до порядку призову громадян під час мобілізації. Оновлені правила стосуються фіксації повісток у реєстрі, термінів відстрочок, медичного огляду та інших аспектів мобілізаційного процесу.