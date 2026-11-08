Знайшли мертвими трьох людей, серед них — дитина: на Київщині причиною трагедії став чадний газ

Отруєння чадним газом на Київщині / © ДСНС

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У селі Чупира Білоцерківського району Київської області троє людей загинули внаслідок отруєння чадним газом. Серед загиблих — дівчинка 2010 року народження. Ще одного підлітка госпіталізували до дитячої лікарні.

Про це повідомили в ДСНС Київщини.

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Смертельне отруєння чадним газом у Білоцерківському районі: деталі трагедії

Повідомлення про надзвичайну подію на вулиці Урожайній надійшло до Служби порятунку Білоцерківського району 8 листопада о 09:20. На місце прибули рятувальники.

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«Унаслідок отруєння загинули троє людей: чоловік 1978 р.н., жінка 1986 р.н. та дівчинка 2010 р.н. Ще один постраждалий — хлопець 2010 р.н. — госпіталізований до дитячої лікарні», — повідомили рятувальники.

За попередньою інформацією ДСНС, причиною трагедії стала неправильна експлуатація генератора, який працював у підвальному приміщенні.

«Генератори категорично заборонено використовувати в житлових, підвальних та інших закритих приміщеннях. Вони мають працювати виключно на відкритому повітрі, на безпечній відстані від будівель, вікон і дверей», — застерігають рятувальники.

У ДСНС закликають дотримуватися правил експлуатації генераторів і не встановлювати їх у приміщеннях, навіть якщо там є вентиляція.

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© ДСНС

© ДСНС

Нагадаємо, наприкінці жовтня на Львівщині сталася ще одна трагедія через отруєння чадним газом. У приватному будинку загинули 65-річна жінка та 70-річний чоловік. Як повідомляли у «Газмережах», люди використовували газову плиту та духовку не за призначенням — для обігріву приміщення та сушіння одягу.

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