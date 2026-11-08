ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1009
Час на прочитання
1 хв

Знайшли мертвими трьох людей, серед них — дитина: на Київщині причиною трагедії став чадний газ

На Київщині сталася смертельна трагедія через неправильне використання генератора.

Автор публікації
Фото автора: Дарʼя Любарська Дарʼя Любарська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Отруєння чадним газом на Київщині

Отруєння чадним газом на Київщині / © ДСНС

У селі Чупира Білоцерківського району Київської області троє людей загинули внаслідок отруєння чадним газом. Серед загиблих — дівчинка 2010 року народження. Ще одного підлітка госпіталізували до дитячої лікарні.

Про це повідомили в ДСНС Київщини.

Смертельне отруєння чадним газом у Білоцерківському районі: деталі трагедії

Повідомлення про надзвичайну подію на вулиці Урожайній надійшло до Служби порятунку Білоцерківського району 8 листопада о 09:20. На місце прибули рятувальники.

«Унаслідок отруєння загинули троє людей: чоловік 1978 р.н., жінка 1986 р.н. та дівчинка 2010 р.н. Ще один постраждалий — хлопець 2010 р.н. — госпіталізований до дитячої лікарні», — повідомили рятувальники.

За попередньою інформацією ДСНС, причиною трагедії стала неправильна експлуатація генератора, який працював у підвальному приміщенні.

«Генератори категорично заборонено використовувати в житлових, підвальних та інших закритих приміщеннях. Вони мають працювати виключно на відкритому повітрі, на безпечній відстані від будівель, вікон і дверей», — застерігають рятувальники.

У ДСНС закликають дотримуватися правил експлуатації генераторів і не встановлювати їх у приміщеннях, навіть якщо там є вентиляція.

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

Нагадаємо, наприкінці жовтня на Львівщині сталася ще одна трагедія через отруєння чадним газом. У приватному будинку загинули 65-річна жінка та 70-річний чоловік. Як повідомляли у «Газмережах», люди використовували газову плиту та духовку не за призначенням — для обігріву приміщення та сушіння одягу.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie