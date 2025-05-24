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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Вночі РФ атакувала БпЛА і балістикою: влада про наслідки масованого удару по Києву

Наслідки російського удару на столицю фіксують у шести районах. Є потерпілі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Пошкоджена багатоповерхівка на Оболоні.

Пошкоджена багатоповерхівка на Оболоні. / © Associated Press

Вночі проти суботи, 24 травня, армія РФ здійснила одну з наймасованіших комбінованих атак на Київ. У кількох районах столиці є руйнування і потерпілі.

Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

“Важка ніч для нас всіх. Ворог удосконалює власні тактики застосування дронів, одночасно бʼє балістикою”, - наголосив чиновник.

У Голосіївському районі уламки збитого дрона впали на кількох локаціях. Постраждала одна людина. Окрім того, пошкоджено п’ять авто.

У Святошинському районі постраждала нежитлова інфраструктура в кількох локаціях. Пожежу локалізовано. Інформація про постраждалих не надходила.

У Солом’янському районі внаслідок атаки зафіксоване загоряння на 4 та 5 поверхах будинку. Внаслідок атаки відомо, що сім осіб постраждало.

У Шевченківському районі зафіксована пожежа в нежитловій забудові. Станом на зараз займання локалізоване.

У Дніпровському районі уламки ворожих цілей пошкодили квартиру на третьому поверсі багатоповерхівки. Є інформація про щонайменше двох постраждалих.

За словами Ткаченка, найбільші наслідки від атаки РФ фіксують в Оболонському районі. Щонайменше є чотири локації з пошкодженнями. Зокрема, постраждав торговельний центр. Окрім того, зазнала руйнувань багатоповерхівка. Дрон пошкодив низку квартир на 3-6 поверхах. Відомо про п’ятьох постраждалих.

Атака на Київ

Остання повітряна тривога у Києві тривала понад сім годин - від 21:54 23 травня до 05:10 24 травня. У столиці сталися вибухи, Київ опинився під ударом комбінованої атаки.

У місті спрацювали сили ППО. Однак у районах попадали уламки дронів і ракет. У різних локаціях спалахнули пожежі.

Зокрема, в Оборонському районі уламки дрона влучили у будинок та впали на ТРЦ. У У житловому будинку, в який влучили уламки російського безпілотника, загорівся фактично весь під'їзд.

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