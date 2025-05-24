Нічна атака по Україні: Ігнат сказав, яке місто було ціллю росіян

Наслідки атаки / © Associated Press

Реклама

Київ був основним напрямком нічної масованої атаки РФ по Україні вночі, 24 травня.

Про це повідомив в етері КИЇВ24 очільник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його даними, більшість ударних БпЛА була збита над територією Київщини та на околицях столиці.

Реклама

«Особливою атака була тим, що було застосовано чимало балістичних ракет. Основний акцент ударів — це Київ. І ударні БПЛА, в основному, величезна більшість з них, була збита саме над територією Київської області. І, зокрема, на околицях міста Києва. На жаль, є наслідки від ворожої атаки. Бачимо, що є, власне, і влучання саме балістичних ракет. Тому що балістика, ви знаєте, не так просто перехоплюється нашими засобами протиповітряної оборони», — сказав він.

Водночас Ігант наголосив, що наша ППО збила шість ракет із дев’яти, які були спрямовані на Київ.

Нагадаємо, 24 травня росіяни запустили 14 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN та 250 ударних БпЛА типу «Shahed» і безпілотників-імітаторів різних типів. Основним напрямком ворожої атаки був Київ. Українська ППО збила 6 балістичних ракет і знешкодила 245 ворожих БпЛА на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

Також ми писали про всі наслідки ворожої атаки по Києву та області. Більше про це читайте у новині.

Реклама