У Києві від російської атаки постраждав ТРЦ "Блокбастер Молл": який вигляд він має

У Києві внаслідок нічної атаки постраждав ТРЦ «Блокбастер Молл» / © Hromadske.ua

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Унаслідок російського обстрілу Києва в ніч проти 24 травня зазнав руйнувань торгово-розважальний центр «Блокбастер Молл». Попри атаку, частина тамтешніх магазинів продовжують працювати.

Про це повідомляє hromadske.

Попри атаку, ТРЦ відчинений та приймає киян. Чимало магазинів відкриті, однак деякі все ж не працюють, як-от магазин одягу Sinsay, який найбільше постраждав унаслідок обстрілу.

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Ремонтні бригади усувають наслідки влучання.

Внаслідок нічної атаки по Києву постраждав ТРЦ «Блокбастер Молл» / © Hromadske.ua

Внаслідок нічної атаки по Києву постраждав ТРЦ «Блокбастер Молл» / © Hromadske.ua

Нагадаємо, що у ніч на 24 травня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Києву.

Зокрема, на столичній Оболоні через падіння збитих БпЛА загорівся під’їзд.

Внаслідок атаки у Києві, у кількох районах столиці є руйнування і потерпілі:

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у Голосіївському районі уламки збитого дрона впали на кількох локаціях. Постраждала одна людина. Окрім того, пошкоджено п’ять авто;

у Святошинському районі постраждала нежитлова інфраструктура в кількох локаціях. Пожежу локалізовано. Інформація про постраждалих не надходила;

у Солом’янському районі внаслідок атаки зафіксоване загоряння на 4 та 5 поверхах будинку. Внаслідок атаки відомо, що сім осіб постраждало;

у Шевченківському районі зафіксована пожежа в нежитловій забудові. Станом на зараз займання локалізоване.