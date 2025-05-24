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- Київ
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У Києві від російської атаки постраждав ТРЦ "Блокбастер Молл": який вигляд він має
Російський «Шахед» або його уламки влучили у дах будівлі, найбільше постраждав магазин Sinsay, на який припало основне влучання.
Унаслідок російського обстрілу Києва в ніч проти 24 травня зазнав руйнувань торгово-розважальний центр «Блокбастер Молл». Попри атаку, частина тамтешніх магазинів продовжують працювати.
Про це повідомляє hromadske.
Попри атаку, ТРЦ відчинений та приймає киян. Чимало магазинів відкриті, однак деякі все ж не працюють, як-от магазин одягу Sinsay, який найбільше постраждав унаслідок обстрілу.
Ремонтні бригади усувають наслідки влучання.
Нагадаємо, що у ніч на 24 травня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Києву.
Зокрема, на столичній Оболоні через падіння збитих БпЛА загорівся під’їзд.
Внаслідок атаки у Києві, у кількох районах столиці є руйнування і потерпілі:
у Голосіївському районі уламки збитого дрона впали на кількох локаціях. Постраждала одна людина. Окрім того, пошкоджено п’ять авто;
у Святошинському районі постраждала нежитлова інфраструктура в кількох локаціях. Пожежу локалізовано. Інформація про постраждалих не надходила;
у Солом’янському районі внаслідок атаки зафіксоване загоряння на 4 та 5 поверхах будинку. Внаслідок атаки відомо, що сім осіб постраждало;
у Шевченківському районі зафіксована пожежа в нежитловій забудові. Станом на зараз займання локалізоване.