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- Київ
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Київ опинився під ударом комбінованої атаки: не перебувайте біля зовнішніх стін
У Києві пролунала низка вибухів унаслідок комбінованої атаки РФ.
У ніч проти 24 травня 2025 року у Києві прогриміла низка вибухів унаслідок російської атаки.
Про це інформує мер Віталій Кличко у повідомленні у соцмережах.
“Вибухи в столиці. Працює ППО. Місто і область під комбінованою ворожою атакою! Перебувайте в укриттях!”, — йдеться у повідомленні.
Раніше моніторингові канали інформували про запуск балістики з півночі на Київ.
“Київ! Працює ППО! Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!”, — йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.
Також моніторингові канали радять уникати перебування поблизу зовнішніх стін будівель під час цієї комбінованої атаки.
“Зафіксовано падіння уламків у Шевченківському та Святошинському районах. Інформація буде доповнюватись.”, — заявив у повідомленні у соцмережах очільник Київської МВА Тимур Ткаченко.
У ніч проти 23 травня внаслідок ворожої атаки безпілотника у Броварському районі Київської області було поранено двох мирних мешканців.