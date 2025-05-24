Київ опинився під ударом комбінованої атаки: не перебувайте біля зовнішніх стін

Дрон / © ТСН.ua

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У ніч проти 24 травня 2025 року у Києві прогриміла низка вибухів унаслідок російської атаки.

Про це інформує мер Віталій Кличко у повідомленні у соцмережах.

“Вибухи в столиці. Працює ППО. Місто і область під комбінованою ворожою атакою! Перебувайте в укриттях!”, — йдеться у повідомленні.

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Раніше моніторингові канали інформували про запуск балістики з півночі на Київ.

“Київ! Працює ППО! Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!”, — йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.

Також моніторингові канали радять уникати перебування поблизу зовнішніх стін будівель під час цієї комбінованої атаки.

“Зафіксовано падіння уламків у Шевченківському та Святошинському районах. Інформація буде доповнюватись.”, — заявив у повідомленні у соцмережах очільник Київської МВА Тимур Ткаченко.

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У ніч проти 23 травня внаслідок ворожої атаки безпілотника у Броварському районі Київської області було поранено двох мирних мешканців.