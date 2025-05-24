Ночью РФ атаковала БпЛА и баллистикой: власти о последствиях массированного удара по Киеву

Повреждена многоэтажка на Оболони. / © Associated Press

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Ночью против субботы, 24 мая, армия РФ совершила одну из самых массированных комбинированных атак на Киев. В нескольких районах столицы есть разрушения и потерпевшие.

Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Тяжелая ночь для нас всех. Враг совершенствует собственные тактики применения дронов, одновременно бьет баллистику", - подчеркнул чиновник.

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В Голосеевском районе обломки сбитого дрона упали на нескольких локациях. Пострадал один человек. Кроме того, повреждены пять автомобилей.

В Святошинском районе пострадала нежилая инфраструктура в нескольких локациях.

В Соломенском районе в результате атаки зафиксировано возгорание на 4 и 5 этажах дома. В результате атаки известно, что семь человек пострадали.

В Шевченковском районе зафиксирован пожар в нежилой застройке. По состоянию на данный момент возгорание локализовано.

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В Днепровском районе обломки вражеских целей повредили квартиру на третьем этаже многоэтажки. Есть информация о по меньшей мере двух пострадавших.

По словам Ткаченко, самые большие последствия от атаки РФ фиксируют в Оболонском районе. По меньшей мере, есть четыре локации с повреждениями. В частности, пострадал торговый центр. Кроме того, разрушилась многоэтажка. Дрон повредил ряд квартир на 3-6 этажах. Известно о пяти пострадавших.

Атака на Киев

Последняя воздушная тревога в Киеве длилась более семи часов – с 21:54 23 мая до 05:10 24 мая. В столице произошли взрывы, Киев оказался под ударом комбинированной атаки.

В городе сработали силы ПВО. Однако в районах попадали обломки дронов и ракет .

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В частности, в Оборонском районе обломки дрона попали в дом и упали на ТРЦ. В жилом доме, в который попали обломки российского беспилотника, загорелся фактически весь подъезд.