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- Киев
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В Киеве "Шахед" попал в квартиру военного, только вернувшегося с фронта
Во время массированной атаки РФ по Киеву 24 мая пострадала квартира военного, недавно вернувшегося с фронта.
Во время комбинированной атаки ракетами и дронами по Киеву ночью, 24 мая российский «шахед» попал в квартиру военного, только два месяца назад вернувшегося с фронта.
Об этом передает издание «Мы — Украина».
По информации издания, военный с позывным Сэм недавно вернулся с передовой, чтобы пройти реабилитацию. Боец проживает в Соломенском районе столицы.
Прошлой ночью в его квартиру попал дрон-камикадзе. В этот момент дома были его 14-летний внук и мама Валентина. К счастью, родные военнослужащего и он сам выжили.
Напомним, что в ночь на 24 мая российские окккупанты нанесли массированный комбинированный удар по Киеву.
В частности, на столичной Оболони из-за падения сбитых БПЛА загорелся подъезд. В результате атаки в Киеве, в нескольких районах столицы есть разрушения и пострадавшие.