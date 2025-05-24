В Киеве "Шахед" попал в квартиру военного, только вернувшегося с фронта

Поврежденный дом, где проживал военный. Фото "Мы - Украина"

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Во время комбинированной атаки ракетами и дронами по Киеву ночью, 24 мая российский «шахед» попал в квартиру военного, только два месяца назад вернувшегося с фронта.

Об этом передает издание «Мы — Украина».

По информации издания, военный с позывным Сэм недавно вернулся с передовой, чтобы пройти реабилитацию. Боец проживает в Соломенском районе столицы.

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Прошлой ночью в его квартиру попал дрон-камикадзе. В этот момент дома были его 14-летний внук и мама Валентина. К счастью, родные военнослужащего и он сам выжили.

Напомним, что в ночь на 24 мая российские окккупанты нанесли массированный комбинированный удар по Киеву.

В частности, на столичной Оболони из-за падения сбитых БПЛА загорелся подъезд. В результате атаки в Киеве, в нескольких районах столицы есть разрушения и пострадавшие.