Тяжелая ночь для Киева и области: стали известны последствия массированной атаки РФ

РФ мощно атаковала Киев дронами / © Associated Press

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Ночью, 24 мая, россияне нанесли комбинированный массированный удар по Киеву. «Шахеды» и баллистические ракеты атаковали столицу, в результате чего начались пожары и пострадали люди. Под атакой оказались разные районы столицы. Взрывы гремели и в области.

ТСН.ua собрал все, что известно об атаке по столице и Киевской области.

Удар по Киеву 24 мая

В ночь на 24 мая украинская столица оказалась под очередным российским обстрелом БпЛА и баллистики.

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Около полуночи мэр Киева Виталий Кличко предупредил о движении около 20 ударных БпЛА в направлении столицы.

Около 00:40 часов в Киеве прогремели взрывы. Кличко сообщил о работе сил противовоздушной обороны.

Люди находились в метро во время атаки / © Associated Press

Затем в 01:00 в Киеве прогремели повторные взрывы — по данным мониторинговых каналов, ВС РФ запустили параллельно по столице баллистические ракеты. Пуск, предварительно, производился со стороны Брянска.

Отбой воздушной тревоги в Киеве и области объявили только после 5 часов утра в субботу, 24 мая. Спасатели ликвидируют последствия сразу в нескольких районах города.

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Спасатели на месте пожара / © Associated Press

Ситуация в районах по состоянию на 8 утра:

В Голосеевском районе обломки сбитого дрона упали на нескольких локациях. Пострадал один человек и пять автомобилей.

Святошинскому району на этот раз снова сильно досталось. Здесь пострадала нежилая инфраструктура в нескольких локациях. Пожар локализован, сейчас продолжается ликвидация отдельных ячеек. Пока информация о пострадавших не поступала.

В Соломенском районе в результате атаки зафиксировано возгорание на 4,5 этажах дома. 7 человек пострадали, 1 — спасен. Развернут штаб по адресу: ул. Виталия Скакуна, 14.

В Шевченковском районе зафиксирован пожар в нежилой застройке. По состоянию на данный момент возгорание локализовано.

В Днепровском районе обломки вражеских целей повредили квартиру на 3-м этаже многоэтажки. Есть двое пострадавших.

Сильно досталось Оболонскому району. По состоянию на данный момент, по меньшей мере, 4 локации с повреждениями. Обломки сбитой цели упали на открытой территории в нескольких местах. Также пострадал торговый центр, но без пожара. Больше всего в Оболонском районе пострадала обычная жилая многоэтажка. Дрон повредил ряд квартир на 3-6 этажах. Здесь известно о пяти пострадавших. Пожар ликвидирован. Здесь одна из главных точек оперативной ликвидации последствий. Много выбитых окон.

Развернут оперативный штаб по координации руководства РГА. Адрес штаба — Оболонский проспект, 32-Б.

Спасатели отмечают, что информация о возможных пострадавших уточняется.

На месте атаки / © Associated Press

Ночная атака по Киевской области 24 мая

В Киевской области этой ночью из-за вражеской дроновой атаки пострадали два человека в городе Березань.

Как сообщили спасатели, был ликвидирован пожар в частном домовладении, возникший в результате падения обломков БпЛА.

В Киевской области гремели взрывы

«На месте обнаружены двое пострадавших, которым оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении ГСЧС.

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Напомним, в ночь на 4 мая Киев оказался под массированной атакой российских беспилотников. В разных районах города прогремели взрывы, а обломки дронов вызвали пожары в жилых домах, повреждения инфраструктуры и травмировали людей.