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- Киев
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Во время обстрела Киевщины погибла мама-аист, прикрывая птенцов
Аистят сняли с гнезда на столбе, а их маму похоронили.
В одном из сел Обуховского района Киевской области атака российских дронов оборвала жизнь матери-аиста, которая прикрывала своих четырех птенцов на гнезде.
Об этом сообщили в местной группе в соцсети Facebook, опубликовав соответствующее видео.
«Заботливая птица из последних сил накрыла своим телом четырех аистят. Возможно это и спасло им жизнь», — говорится в сообщении.
Аистят сняли с гнезда на столбе, а их маму похоронили…
Птенцов приютила местная жительница, на подворье которой находится также отец малышей.
Хозяйка усадьбы планирует выпускать малышей на общение к отцу, но пока об этом говорить рано: малышам надо пережить стресс и набраться сил.
В заметке опубликовали реквизиты для помощи птенцам, которые нуждаются в суточной дозе питания в 700 граммов. Необходимо покупать куриные шейки, рыбу, потроха.
Напомним, в ночь на 24 мая российские беспилотники атаковали Киевскую область