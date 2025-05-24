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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Во время обстрела Киевщины погибла мама-аист, прикрывая птенцов

Аистят сняли с гнезда на столбе, а их маму похоронили.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Аист

Аист / © Pexels

В одном из сел Обуховского района Киевской области атака российских дронов оборвала жизнь матери-аиста, которая прикрывала своих четырех птенцов на гнезде.

Об этом сообщили в местной группе в соцсети Facebook, опубликовав соответствующее видео.

«Заботливая птица из последних сил накрыла своим телом четырех аистят. Возможно это и спасло им жизнь», — говорится в сообщении.

Аистят сняли с гнезда на столбе, а их маму похоронили…

Птенцов приютила местная жительница, на подворье которой находится также отец малышей.

Хозяйка усадьбы планирует выпускать малышей на общение к отцу, но пока об этом говорить рано: малышам надо пережить стресс и набраться сил.

В заметке опубликовали реквизиты для помощи птенцам, которые нуждаются в суточной дозе питания в 700 граммов. Необходимо покупать куриные шейки, рыбу, потроха.

Напомним, в ночь на 24 мая российские беспилотники атаковали Киевскую область

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