В Киеве от российской атаки пострадал ТРЦ "Блокбастер Молл": как он выглядит

В Киеве в результате ночной атаки пострадал ТРЦ «Блокбастер Молл» / © Hromadske.ua

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В результате российских обстрелов Киева в ночь на 24 мая разрушился торгово-развлекательный центр «Блокбастер Молл». Несмотря на атаку, часть местных магазинов продолжают работать.

Об этом сообщает hromadske.

Несмотря на атаку, ТРЦ открыт и принимает киевлян. Многие магазины открыты, однако некоторые все же не работают, например магазин одежды Sinsay, наиболее пострадавший в результате обстрела.

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Ремонтные бригады устраняют последствия попадания.

В результате ночной атаки по Киеву пострадал ТРЦ «Блокбастер Молл» / © Hromadske.ua

В результате ночной атаки по Киеву пострадал ТРЦ «Блокбастер Молл» / © Hromadske.ua

Напомним, что в ночь на 24 мая российские оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по Киеву.

В частности, на столичной Оболони из-за падения сбитых БПЛА загорелся подъезд.

В результате атаки в Киеве, в нескольких районах столицы есть разрушения и пострадавшие.

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