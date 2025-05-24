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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве от российской атаки пострадал ТРЦ "Блокбастер Молл": как он выглядит

Российский «Шахед» или его обломки попали в крышу здания, больше всего пострадал магазин Sinsay, на который пришлось основное попадание.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
В Киеве в результате ночной атаки пострадал ТРЦ "Блокбастер Молл"

В Киеве в результате ночной атаки пострадал ТРЦ «Блокбастер Молл» / © Hromadske.ua

В результате российских обстрелов Киева в ночь на 24 мая разрушился торгово-развлекательный центр «Блокбастер Молл». Несмотря на атаку, часть местных магазинов продолжают работать.

Об этом сообщает hromadske.

Несмотря на атаку, ТРЦ открыт и принимает киевлян. Многие магазины открыты, однако некоторые все же не работают, например магазин одежды Sinsay, наиболее пострадавший в результате обстрела.

Ремонтные бригады устраняют последствия попадания.

В результате ночной атаки по Киеву пострадал ТРЦ «Блокбастер Молл» / © Hromadske.ua

В результате ночной атаки по Киеву пострадал ТРЦ «Блокбастер Молл» / © Hromadske.ua

В результате ночной атаки по Киеву пострадал ТРЦ «Блокбастер Молл» / © Hromadske.ua

В результате ночной атаки по Киеву пострадал ТРЦ «Блокбастер Молл» / © Hromadske.ua

Напомним, что в ночь на 24 мая российские оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по Киеву.

В частности, на столичной Оболони из-за падения сбитых БПЛА загорелся подъезд.

В результате атаки в Киеве, в нескольких районах столицы есть разрушения и пострадавшие.

  • в Голосеевском районе обломки сбитого дрона упали на нескольких локациях. Пострадал один человек.

  • в Святошинском районе пострадала нежилая инфраструктура в нескольких локациях.

  • в Соломенском районе в результате атаки зафиксировано возгорание на 4 и 5 этажах дома. В результате атаки известно, что семь человек пострадали;

  • в Шевченковском районе зафиксирован пожар в нежилой застройке.

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