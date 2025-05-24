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- Киев
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В Киеве от российской атаки пострадал ТРЦ "Блокбастер Молл": как он выглядит
Российский «Шахед» или его обломки попали в крышу здания, больше всего пострадал магазин Sinsay, на который пришлось основное попадание.
В результате российских обстрелов Киева в ночь на 24 мая разрушился торгово-развлекательный центр «Блокбастер Молл». Несмотря на атаку, часть местных магазинов продолжают работать.
Об этом сообщает hromadske.
Несмотря на атаку, ТРЦ открыт и принимает киевлян. Многие магазины открыты, однако некоторые все же не работают, например магазин одежды Sinsay, наиболее пострадавший в результате обстрела.
Ремонтные бригады устраняют последствия попадания.
Напомним, что в ночь на 24 мая российские оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по Киеву.
В частности, на столичной Оболони из-за падения сбитых БПЛА загорелся подъезд.
В результате атаки в Киеве, в нескольких районах столицы есть разрушения и пострадавшие.
в Голосеевском районе обломки сбитого дрона упали на нескольких локациях. Пострадал один человек.
в Святошинском районе пострадала нежилая инфраструктура в нескольких локациях.
в Соломенском районе в результате атаки зафиксировано возгорание на 4 и 5 этажах дома. В результате атаки известно, что семь человек пострадали;
в Шевченковском районе зафиксирован пожар в нежилой застройке.