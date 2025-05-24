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Ночная атака по Украине: Игнат сказал, какой город был целью россиян
Во время массированной атаки по Украине 24 мая россияне направили основной удар по Киеву.
Киев был основным направлением ночной массированной атаки РФ по Украине ночью, 24 мая.
Об этом сообщил в эфире КИЕВ24 глава управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По его данным, большинство ударных БпЛА было сбито над территорией Киевщины и в окрестностях столицы.
«Особенной атака была тем, что было применено немало баллистических ракет. Основной акцент ударов — это Киев. И ударные БпЛА, в основном, огромное большинство из них, были сбиты именно над территорией Киевской области. И, в частности, в окрестностях города Киева. К сожалению, есть последствия вражеской атаки. Видим, что есть собственно и попадание именно баллистических ракет. Потому что баллистика, вы знаете, не так просто перехватывается нашими средствами противовоздушной обороны», — сказал он.
В то же время Игант подчеркнул, что наша ПВО сбила шесть ракет из девяти, направленных на Киев.
Напомним, 24 мая россияне запустили 14 баллистических ракет «Искандер-М»/KN и 250 ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников-имитаторов разных типов. Основным направлением вражеской атаки был Киев. Украинская ПВО сбила 6 баллистических ракет и обезвредила 245 вражеских БпЛА на востоке, севере, юге и в центре страны.
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