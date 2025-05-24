Ночная атака по Украине: Игнат сказал, какой город был целью россиян

Последствия атаки / © Associated Press

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Киев был основным направлением ночной массированной атаки РФ по Украине ночью, 24 мая.

Об этом сообщил в эфире КИЕВ24 глава управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его данным, большинство ударных БпЛА было сбито над территорией Киевщины и в окрестностях столицы.

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«Особенной атака была тем, что было применено немало баллистических ракет. Основной акцент ударов — это Киев. И ударные БпЛА, в основном, огромное большинство из них, были сбиты именно над территорией Киевской области. И, в частности, в окрестностях города Киева. К сожалению, есть последствия вражеской атаки. Видим, что есть собственно и попадание именно баллистических ракет. Потому что баллистика, вы знаете, не так просто перехватывается нашими средствами противовоздушной обороны», — сказал он.

В то же время Игант подчеркнул, что наша ПВО сбила шесть ракет из девяти, направленных на Киев.

Напомним, 24 мая россияне запустили 14 баллистических ракет «Искандер-М»/KN и 250 ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников-имитаторов разных типов. Основным направлением вражеской атаки был Киев. Украинская ПВО сбила 6 баллистических ракет и обезвредила 245 вражеских БпЛА на востоке, севере, юге и в центре страны.

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