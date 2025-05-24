Киевские каштаны

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В конце мая Киев собирает вместе всех, кто испытывает особую любовь к ней и стремится отпраздновать символический день рождения. В этом году День Киева приходится на воскресенье, 25 мая, однако празднование, согласно традиции, будет охватывать весь последний уик-энд месяца — 24 и 25 мая.

Символом Киева считается каштан, а его белое цветение весной — одна из самых известных визиток города. Но с годами столичных каштанов стало меньше. В блиц-интервью для РБК-Украина кандидат биологических наук, заместитель директора Национального ботанического сада имени Гришко Николай Шумык рассказал, что происходит с каштанами и есть ли шанс спасти главное дерево столицы.

Исчезают ли в Киеве каштаны

«Каштаны — это живой организм, растительный. Но в последнее время, последние десятки лет, мы очень мало сажаем горькокаштаны. Те, что сейчас мы видим в столице, — это еще посаженные горькокаштаны из середины и раньше 20 века. Потому они, как и все живые организмы, стареют. Именно поэтому может показаться, что они постепенно выпадают. Но самая главная на сегодняшний день причина — это просто старение растений», — говорит Шумик, отвечая на вопрос, правда ли, что киевские каштаны постепенно исчезают и чем может быть причина.

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Специалист отметил, что в условиях города деревья гораздо меньше живут, их возраст примерно 70-80 лет. В таких условиях это уже максимальный возраст. И они постепенно выпадают, а город очень мало их сажает.

Три основные причины, почему страдает горькокаштан

«Старение это одна из причин (исчезновение каштанов — ред.). Вторая причина — деревья лечат от проходящей каштановой моли, это и грызущая листовую пластину. Ее сейчас, последние годы, гораздо меньше в Киеве, но там, где более экологически чище она еще есть. Если посмотреть на листья каштана в конце июля, августе и сентябре, то там повреждений от каштановой моли примерно 20%. Все остальное — это возникающие некрозы, то есть отмирание. Эти коричневые листья — это некрозы, это не каштановая моль. Эти некрозы, отмирание ткани, вызваны совсем другими причинами. Это и ослабление иммунитета растений, и жара в полтора-два месяца, да и загазованность воздуха. Это три основные причины, почему страдает горько-каштан, — объяснил Шумык. — А лечить его можно и нужно, но там, где повреждения от минувшей каштановой моли. Однако этот максимум ее заражения уже прошел. Он сейчас идет на убыль, как и в западной Европе, так и у нас. И если растение здорово, то оно само эффективно борется с вредителем», — объяснил он.

Киевские каштаны / © pixabay.com

Как война влияет на состояние каштанов

Биолог также объяснил, как война влияет на состояние каштанов и экологию, могут ли эти факторы иметь последствия для растений.

«Только если это механические повреждения, а иначе я не вижу. Понимаете, растения, если говорить о растениях, это миллионы лет эволюции и они пережили вулканическую эпоху, когда были токсичные газы от вулканов, все это. Они пережили очень многое и у них выработался иммунитет, в том числе и на изменение климата. Поэтому я не думаю, что все находящиеся в воздухе полютанты (загрязнения — ред.) сильно ослабляют растения», — говорит он.

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Что касается влияния войны, то это только механические повреждения от взрывов, от осколков. Хотя каштан легко переносит обрезку и очень хорошо регенерирует. Но механические повреждения — есть механические. Это, конечно, если есть какие-то попадания — здесь каждому растению, как и человеку, это очень тяжело.

В Киеве цветут каштаны

Как на деревья влияет климат

Николай Шумык отметил, что в Киеве климат для деревьев подходящий, так что в будущем не придется выбирать новое растение для символа столицы.

«Можно ли заменить символ Киева? Не думаю. Я уже говорил раньше, что не думаю, что нужно. Потому что я действительно смотрю, как они чувствуют себя в условиях ботанического сада. Прекрасно! И вот этот цвет такой белый, каштаны еще цветут розовым, но они прекрасно чувствуют себя, пик каштановой моли прошел».

Биолог добавил, что прохладная весна не отразилась на каштанах.

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«На цветение горькокаштана она не оказала сильного влияния. Ну и аномальная весна она в чем — прохладная? Но ведь это растения горных районов, хоть и Средиземноморья. Они любят прохладу и влагу. А то, что заморозки были, они не сильно повредили горько-каштан, он зацветет чуть позже. Хотя где-то, может, в теплых местах листья выбросили раньше, а они могли подмерзнуть. Я смотрю по буку, дубу, шелковице — очень пострадали, более южные регионы. Но горькокаштана более-менее нормально», — подчеркнул он.

Какие условия вызывают еще один сезон цветения, нормально ли это?

В конце лета и осенью некоторые каштаны столицы снова цветут. Заместитель директора Национального ботанического сада имени Гришко объяснил, нормально ли для каштана иметь еще один сезон цветения, или это все же вызвано нашими условиями.

«Для большинства растений повторное цветение осенью — это очень плохо. Очень плохо. Это стресс, значит растение не знает как себя вести, растение растерялось и ослаблено. Раз она цветет, значит хочет оставить потомков. А второе — она растерялась и не понимает, какое время года. Но это стресс для растения, очень сильный стресс, на это нужно реагировать. Когда горькокаштан повторно цветет, значит с ним что-то не так. Как правило, в последние годы это вызвано этими засухами. Ему не хватает почвенной влажности, потому что не только горькокаштан цветет, но и многие другие растения. Условия города усиливают и жару, и сухость почвы, и сухость воздуха. Это очень плохой признак для всех древесных видов, а для горькокаштана — особенно», — подчеркнул он.

Цветение каштанов в конце октября / © из соцсетей

В каких районах Киева больше всего каштанов

Биолог также сообщил, в каких районах Киева больше каштанов.

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«Мы производили инвентаризацию, видимо, лет 10-15 назад, конечно, это были центральные районы Киева. Там больше всего было долговечных, почти вековых каштанов. Это центральный район Киева. Но мы сажали и на Левобережье, на намывных песках (район Позняков — ред.). Эти экотопы намывных песков не очень подходят ни по грунтовым условиям, ни по воздушному загрязнению, там меньше каштанов, конечно. Даже если сажают, то они не очень хорошо себя чувствуют, и, пожалуй, больше выпадают, чем в центральных районах Киева», — рассказал Николай Шумык.