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- Киев
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Киев оказался под ударом комбинированной атаки: не находитесь около наружных стен
В Киеве прогремел ряд взрывов в результате комбинированной атаки РФ.
В ночь на 24 мая 2025 года в Киеве прогремел ряд взрывов в результате российской атаки.
Об этом сообщает мэр Виталий Кличко в сообщении в соцсетях.
"Взрывы в столице. Работает ПВО. Город и область под комбинированной вражеской атакой! Находитесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.
Ранее мониторинговые каналы информировали о запуске баллистики с севера в Киев.
"Киев! Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!", - говорится в сообщении Киевской городской военной администрации .
Также мониторинговые каналы советуют избегать пребывания вблизи наружных стен зданий во время этой комбинированной атаки.
"Зафиксировано падение обломков в Шевченковском и Святошинском районах. Информация будет дополняться", - заявил в сообщении в соцсетях глава Киевской МВА Тимур Ткаченко .
В ночь на 23 мая в результате вражеской атаки беспилотника в Броварском районе Киевской области были ранены двое мирных жителей.