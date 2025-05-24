Киев оказался под ударом комбинированной атаки: не находитесь около наружных стен

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В ночь на 24 мая 2025 года в Киеве прогремел ряд взрывов в результате российской атаки.

Об этом сообщает мэр Виталий Кличко в сообщении в соцсетях.

"Взрывы в столице. Работает ПВО. Город и область под комбинированной вражеской атакой! Находитесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.

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Ранее мониторинговые каналы информировали о запуске баллистики с севера в Киев.

"Киев! Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!", - говорится в сообщении Киевской городской военной администрации .

Также мониторинговые каналы советуют избегать пребывания вблизи наружных стен зданий во время этой комбинированной атаки.

"Зафиксировано падение обломков в Шевченковском и Святошинском районах. Информация будет дополняться", - заявил в сообщении в соцсетях глава Киевской МВА Тимур Ткаченко .

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В ночь на 23 мая в результате вражеской атаки беспилотника в Броварском районе Киевской области были ранены двое мирных жителей.