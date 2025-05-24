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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Россия атаковала Киев: сколько людей пострадало

В результате обстрела Киева дронами и баллистикой пострадали 15 человек.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Последствия атаки

Последствия атаки / © Национальная полиция Украины

В ночь на 24 мая Россия атаковала Киев дронами и баллистическими ракетами. Известно, что в результате попаданий в Днепровском, Соломенском, Оболонском и Голосеевском районах пострадали 15 человек.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

В Соломенском районе обломки БпЛА попали в квартиру на пятом этаже, вызвав пожар. Пострадали семь жителей в возрасте от 35 до 63 лет. В Днепровском районе получили травмы супруги — мужчина и женщина 40 и 41 лет — после попадания обломка в их квартиру. На Оболони повреждены четыре этажа девятиэтажного дома, за помощью обратились пять жителей. В Голосеевском районе ранен еще один человек.

Также зафиксировано повреждение торгово-развлекательного центра, учебного заведения, помещения котельной и восьми автомобилей. На местах работают аварийные и следственные службы.

Последствия атаки / © Национальная полиция Украины

Последствия атаки / © Национальная полиция Украины

Последствия атаки / © Национальная полиция Украины

Последствия атаки / © Национальная полиция Украины

Напомним, враг атаковал Киевскую область. Из-за падения обломков БпЛА в Березани загорелся дом, двое жителей получили травмы.

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