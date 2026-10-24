Шел покупать подарок девушке: под Киевом русский дрон убил 19-летнего парня

В Чабанах российский удар унес жизни 19-летнего Виталия / Фото: Предоставлено фото для УП. Жизнь

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В Киевской области российский дрон атаковал трассу Киев — Одесса в поселке Чабаны. В результате удара 20 октября погиб 19-летний Виталий Марченко, который лишь несколько месяцев назад вернулся в Украину из Чехии.

В момент атаки парень направлялся в торговый центр, чтобы приобрести подарок своей девушке. Об этом УП. Жизнь рассказали его родные и близкие.

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Родственница погибшего Анна вспоминает, что в то утро проснулась с плохим предчувствием. Когда она прочла новость об ударе в Чабанах, сразу начала звонить близким, жившим неподалеку.

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Женщина позвонила по телефону девушке брата, с которым жил Виталий. И сообщила, что парня нет дома. Как выяснилось, Виталий взял трехдневный отпуск, чтобы уехать к девушке в Тернополь и преподнести ей сюрприз. Перед поездкой он пошел в торговый центр за необходимыми вещами.

«Мой муж набрал Виталика, но трубку взяла какая-нибудь женщина. Мы сразу поняли, что что-то не так… Потом быстро отправились на место прилета», — отметила Анна.

Виталий погиб на месте. Обломок попал ему в сердце и повредил легкие.

Близкие вспоминают парня как светлого, жизнерадостного человека, который всегда был готов помочь другим.

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«Однажды у меня квартира горела… Виталик увидел мою заплаканную маму и сразу примчался. Буквально через несколько минут собрал вещи, привез нам, чтобы было что одеть», — вспоминает его близкий товарищ Артем.

С детства Виталий увлекался футболом и даже учился в лагере Шахтера. Там на него обратили внимание тренеры и предложили играть за сборную. Однако позже его жизненные планы изменились.

В 2023 году Виталий вместе с мамой переехал в Чехию, где работал на заводе. Со временем товарищ Артем убедил его вернуться в Украину, поскольку имел для него предложение работы. В августе 2026 года парень приехал в Чабани и поселился в съемной квартире.

Особенно теплые отношения Виталий имел с дедушкой, которого ласково называл «деда». Тот часто готовил для внука его любимые блюда — борщ и шашлык. Также парень очень любил острый перец, выращиваемый дедушкой.

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22 октября Виталия похоронили. Проститься с ним пришли многочисленные друзья и близкие.

«На похоронах был сильный ливень. Многие собрались, потому что Виталик был таким человеком, что со всеми мог подружиться. Действительно душа компании. Когда кто-то грустил, он всегда создавал атмосферу радости», — вспоминает Анна.

Напомним, 20 октября Россия атаковала дроном трассу Киев — Одесса в Чабанах.

В результате удара погибли три человека, четверо травмировались. Среди погибших — водитель автобуса, который перевозил людей из Киева в Национальное военное мемориальное кладбище.

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