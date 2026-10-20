Обломок российского дрона попал в сердце водителя автобуса под Киевом: подробности атаки

Обломок российского дрона попал в сердце водителя автобуса

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Во время утренней атаки на Киевскую область и Киев россияне попали дроном на трассу Киев — Одесса. В результате атаки обломок российского дрона попал в сердце водителя автобуса. Мужчина погиб.

Об этом сообщили журналисты «Мы — Украина».

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Обломок дрона попал в сердце водителя автобуса под Киевом: подробности

Кровавая и жестокая российская атака 20 октября оборвала жизнь водителя автобуса, ехавшего по трассе Киев — Одесса. Все произошло возле магазина, который стоит на трассе.

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После падения российского дрона вспыхнули сразу несколько автомобилей. Сейчас известно о трех погибших и четырех травмированных.

Вокруг много обломков и следов крови, а также сожженные автомобили. Рядом стоит поврежденный от российского удара автобус, в котором погиб водитель.

Обломок дрона попал в лобовое стекло автобуса. Медик сообщил журналистам, что обломок через лобовое стекло прошел в сердце мужчины.

На странице Национального военного мемориального кладбища сообщили, что во время утренней атаки на автодороге М-05 Киев-Одесса погиб водитель автобуса Андрей, который предоставлял услуги по перевозке из Киева на Национальное военное мемориальное кладбище.

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«Он выполнял рейс, когда автобус получил повреждения вследствие вражеского удара. Андрей был за рулем. Помогал людям добраться до Мемориала, где похоронены их родные и побратимы».

Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Андрея».

Движение шаттла к военному мемориалу приостановлено.

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Атака на Чабаны 20 октября: россияне попали в людей

Сегодня утром россияне атаковали беспилотниками Киевскую область. В Фастовском районе недалеко от торгового центра в поселке Чабаны вражеский дрон упал на проезжую часть автодороги Киев — Одесса.

В результате загорелись автомобили, которые двигались по трассе. Из-за обстрелов движение транспорта на этом участке дороги было ограничено.

По предварительным данным Киевской областной прокуратуры, в результате попадания в Чабанах погибли три человека, а еще четверо получили ранения.

Кроме того, падение БпЛА зафиксировали в Голосеевском районе столицы возле АЗС на границе с областью — по информации мэра Виталия Кличко, там погиб один человек и шестеро получили травмы, пять из которых госпитализированы.

Война в Украине — РФ массированно ударила по мирным городам 20 октября:

Напомним, в ночь на 20 октября российская армия нанесла массированный удар беспилотниками по гражданской, железнодорожной и энергетической инфраструктуре Украины от запада до востока. Враг запустил 165 БпЛА разных типов. Силы ПВО уничтожили или подавили 115 целей. Попадания зафиксированы на 30 локациях, а падение обломков еще в 13 местах. По данным «Укрэнерго», новые обесточивания возникли в 12 областях, где энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам.

В Киевской области в результате попадания в производственно-складское здание в Обуховском районе погибли три человека, еще шестеро получили ранения. Кроме того, утром из-за атаки БпЛА на Чабаны на автодороге Киев — Одесса загорелись автомобили, где также предварительно есть погибшие и травмированные. В Днепре и пригороде из-за обстрелов поврежден жилой сектор и склады — четыре человека получили ранения. В Запорожье и области россияне нанесли 848 ударов по 52 населенным пунктам, в результате чего один человек погиб и пятеро получили ранения.

В восточных и северных регионах атаки повлекли за собой пожары и разрушение жилья. В Изюме Харьковской области ударные дроны повредили жилищный сектор и гражданскую инфраструктуру, из-за чего возникли четыре пожара и пострадали пять человек. В Сумах российские БпЛА попали в многоквартирный дом и складское помещение в Заречном районе.

Западные области подверглись прицельным ударам по энергетическим и гражданским объектам. В Тернопольской области повреждены три энергообъекта в Кременецком районе и частные дома в Чертковском. В Ровенской области обесточены многие населенные пункты, хотя в Дубенском районе свет уже восстановили.

На Волыни зафиксировали около 15 беспилотников, в Луцком районе есть обесточивания, а в Ковеле повреждены СТО, автостоянка и склады «Эпицентра». Во Львовской области атакованы энергообъекты и повреждены кровли жилого и дачных домов в Солонковской общине.

В Хмельницкой области враг попал в местное предприятие и повредил церковь в Шепетовском районе. В Житомирской области зафиксировано попадание по гражданской и железнодорожной инфраструктуре с последующими пожарами. В Одесской области оккупанты повредили объекты энергетики и административное здание в Одесском районе. В большинстве из этих регионов обошлось без погибших и пострадавших.

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