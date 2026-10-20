Удар по Чабанам. / © Прокуратура Киевской области

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Утром 20 октября армия РФ атаковала беспилотниками Киевскую область. Последствия фиксируют на оживленной трассе под Киевом. Есть погибшие.

Что известно об атаке и ее последствиях, читайте в материале ТСН.ua.

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Воздушная тревога в Фастовском районе продолжалась с 08:44 до 09:23. Воздушные силы предупреждали о реактивных БПЛА в направлении Чабаны-Гатне. Местные телеграммы информировали, что Чабанах беспилотник упал на проезжую часть.

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Что известно об атаке

Глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что атака произошла в Фастовском районе на автодороге Киев-Одесса. Загорелись автомобили. Рут транспорта на участке дороги ограничен.

«Очередной удар врага по мирным людям, которые просто ехали на работу, по своим делам. Предварительно есть погибшие и травмированные», — говорится в сообщении.

По предварительным данным Киевской областной прокуратуры, попадание дрона произошло недалеко от одного из торговых центров в поселке Чабаны, вблизи автодороги Киев — Одесса.

«Предварительно, три человека погибли, еще четверо получили ранения. Информация о количестве пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

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В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко добавил, что также падение БПЛА произошло в Голосеевском районе возле АЗС на границе с Киевской областью. Один человек погиб.

«Шесть пострадавших в Голосеевском районе. Пятерых раненых медики госпитализировали», — сообщил городской голова.

Попадание зафиксировали возле трассы Киев — Одесса в Чабанах. / © Прокуратура Киевской области

Попадание зафиксировали возле трассы Киев — Одесса в Чабанах. / © Прокуратура Киевской области

Попадание зафиксировали возле трассы Киев — Одесса в Чабанах. / © Прокуратура Киевской области

Атака на трассу Киев-Одесса. Фото: ТСН.

Атака 20 октября — что известно

С самого утра РФ атакует Украину реактивными БПЛА. Первоначально под прицелом были западные регионы. В частности, сирены звучали в Ровенской, Тернопольской, Волынской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Позже тревогу объявили в Киеве.

Утром во время тревоги в Киеве раздались взрывы. По данным журналистов ТСН, «прилет» произошел у станции метро Теремки. Из-за этого был перекрыт въезд на мост. На месте сгорело авто.

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