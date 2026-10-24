Ішов купувати подарунок дівчині: під Києвом російський дрон убив 19-річного хлопця

У Чабанах російський удар забрав життя 19-річного Віталія / Фото: Надане фото для УП. Життя

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На Київщині російський дрон атакував трасу Київ — Одеса в селищі Чабани. Унаслідок удару 20 жовтня загинув 19-річний Віталій Марченко, який лише кілька місяців тому повернувся в Україну з Чехії.

У момент атаки хлопець прямував до торговельного центру, щоб придбати подарунок для своєї дівчини. Про це УП. Життя розповіли його рідні та близькі.

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Родичка загиблого Анна пригадує, що того ранку прокинулася з поганим передчуттям. Коли вона прочитала новину про удар у Чабанах, одразу почала телефонувати близьким, які жили неподалік.

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Жінка зателефонувала дівчині брата, з яким мешкав Віталій. Та повідомила, що хлопця немає вдома. Як з’ясувалося, Віталій узяв триденну відпустку, щоб поїхати до дівчини в Тернопіль і зробити їй сюрприз. Перед поїздкою він пішов до торговельного центру по необхідні речі.

«Мій чоловік набрав Віталіка, але слухавку взяла якась жінка. Ми одразу зрозуміли, що щось не так… Потім швидко вирушили на місце прильоту», — зазначила Анна.

Віталій загинув на місці. Уламок влучив йому в серце та пошкодив легені.

Близькі згадують хлопця як світлу, життєрадісну людину, яка завжди була готова допомогти іншим.

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«Якось у мене квартира горіла… Віталік побачив мою заплакану маму та одразу примчався. Буквально за кілька хвилин зібрав речі, привіз нам, щоб було що одягнути», — згадує його близький товариш Артем.

З дитинства Віталій захоплювався футболом і навіть навчався в таборі Шахтаря. Там на нього звернули увагу тренери та запропонували грати за збірну. Однак пізніше його життєві плани змінилися.

У 2023 році Віталій разом із мамою переїхав до Чехії, де працював на заводі. Згодом товариш Артем переконав його повернутися до України, оскільки мав для нього пропозицію роботи. У серпні 2026 року хлопець приїхав до Чабанів і оселився в орендованій квартирі.

Особливо теплі стосунки Віталій мав із дідусем, якого лагідно називав «дєда». Той часто готував для онука його улюблені страви — борщ і шашлик. Також хлопець дуже любив гострий перець, який вирощував дідусь.

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22 жовтня Віталія поховали. Попрощатися з ним прийшли численні друзі та близькі.

«На похороні була сильна злива. Багато людей зібралося, бо Віталік був такою людиною, що з усіма міг подружитися. Дійсно душа компанії. Коли хтось сумував, він завжди створював атмосферу радощів», — згадує Анна.

Нагадаємо, 20 жовтня Росія атакувала дроном трасу Київ — Одеса в Чабанах.

Внаслідок удару загинули троє людей, четверо травмувались. Серед загиблих — водій автобуса, який перевозив людей з Києва до Національного військового меморіального кладовища.

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