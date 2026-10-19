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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Раненые дети, люди под завалами: россияне зверски атаковали Киевскую область — последствия

Российские войска нанесли комбинированный удар по Киевской области ракетами и ударными беспилотниками. В Ирпене ранены шесть человек, в том числе трое детей, еще троих человек ищут под завалами.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Атака на Киевскую область 19 октября

Атака на Киевскую область 19 октября / © Getty Images

Ночь для жителей Киевской области прошла под звуки взрывов из-за очередного массированного обстрела российских оккупантов. Враг совершил комбинированный удар по региону, одновременно применив баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

Массированный обстрел Киевской области: среди раненых есть дети, идут поиски пропавших без вести

Больше всего от вражеских ударов пострадал Бучанский район. В городе Ирпень в результате обстрела получили травмы шесть гражданских, среди которых — трое детей.

Кроме того, под руинами ищут трех человек, которые сейчас считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются непрерывно.

Масштабы разрушений существенны. Повреждения получили 11 частных жилых домов, 6 автомобилей, учебное заведение, а также складские и производственные помещения. В нескольких многоквартирных домах взрывной волной выбило оконные стекла.

Досталось и Вышгородскому району — там в результате вражеских попаданий и падения обломков поврежден объект инфраструктуры, частный дом и 5 автомобилей.

«За каждым таким ударом — человеческие судьбы, страх за родных и разрушенные дома. Самое важное сейчас — помочь пострадавшим. Все службы работают на местах, чтобы помочь людям и устранить последствия атаки. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Берегите себя и близких», — призывали в КОВА.

Атака на Киев и область сегодня

Напомним, в ночь на 19 октября россияне нанесли баллистический удар по Киеву, в результате чего повреждения получила гражданская инфраструктура в трех районах столицы. По данным ГСЧС, из-за вражеской атаки погиб один человек, еще восемь человек пострадали.

Разрушениям подверглись объекты в Деснянском, Соломенском и Днепровском районах. В частности, в Деснянском районе ликвидирован пожар в трехэтажном нежилом здании с частичным разрушением фасада, повреждены автомобили и получила повреждения одна из станций метро. В Соломенском районе произошло возгорание в медицинском заведении на третьем этаже 25-этажки, а в Днепровском — повреждено здание учебного заведения.

Как сообщают СМИ, в частности, Bloomberg и корреспондент RFE/RL Алекс Рафоглу со ссылкой на собственные источники США опять не предупредили Украину о запуске баллистических ракет заранее. Потеря такого предупреждения существенно усложняет для Украины отражение атаки и своевременное оповещение гражданского населения для укрытия.

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