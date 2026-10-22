Возле Чернобыля стали исчезать олени: все из-за растений-оккупантов

Чернобыльские олени оказались под угрозой из-за растений-оккупантов / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

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В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике на Киевщине подвели итоги осеннего сезона гона оленей. Ученые зафиксировали тревожные изменения в поведении и численности животных: интенсивный период размножения в этом году растянулся во времени, а самки приходили в охоту не так синхронно, как обычно. Однако самым плохим итогом сезона стало стремительное сокращение популяции — оленей в заповеднике стало в полтора раза меньше.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского Радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

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Угроза чужеродных видов: как золотушник захватывает территории

Сокращение численности благородных животных — не единственная проблема Чернобыльской зоны. К уже известной экологической угрозе — распространение злакового растения куничника, изменяющего природный покров, добавилась еще одна агрессивная инвазия. Западную часть заповедника буквально захватывает золотушник.

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По наблюдениям ученых, если до недавнего времени это растение держалось преимущественно по обе стороны дорог, то в 2026 году оно вырвалось за их пределы и начало массово экспансию на заброшенные поля и в дикую природу.

Ловушка «зеленой пустыни»

На первый взгляд, заповедные просторы кажутся полностью зелеными и благоприятными для жизни. Однако специалисты предостерегают: это иллюзия, скрывающая под собой серьезный дефицит питательного корма. Инородные виды растений вытесняют местную флору, изменяя видовой состав группировок. Бывшие луга и перелы постепенно превращаются в «зеленую пустыню» — территорию с большим количеством зелени, не имеющую никакой пищевой ценности для местных травоядных.

Гон оленей в Чернобыльском заповеднике / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Чернобыльские олени оказались под угрозой из-за растений-оккупантов / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

В западной части Чернобыльского заповедника растение-оккупант золотушник буквально захватывает новые территории / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

«Издалека будет казаться, что вокруг достаточно растительности. Но за наружной зеленью может скрываться совсем другая реальность: найдется ли здесь достаточно корма, чтобы прокормиться, пережить зиму и вырастить потомство? Для оленей это не второстепенная проблема. Это вопрос кормовой базы, выживания и будущего всей популяции», — отмечают в заповеднике.

Ученые продолжают мониторинг ситуации, поскольку дальнейшее распространение агрессивного золотушника поставит под угрозу зимнюю выживаемость многих видов диких животных Чернобыльского заповедника.

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Ранее мы писали о том, что гон оленей в Чернобыльском заповеднике достиг пика: животные активно соревнуются за самок.

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