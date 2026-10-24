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- Киев
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Погода в Киеве и области на выходные: чего ожидать 24–25 октября
В эти выходные в столичном регионе сохранится сухая и комфортная осенняя погода.
В субботу, 24 октября, в Киеве ожидается облачная погода без осадков.
По данным Украинского гидрометцентра, 24 октября в Киевской области будет облачно с прояснениями. Днём синоптики осадков не прогнозируют. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 м/с.
Температура воздуха в области днём будет колебаться от +12 до +17 градусов тепла, в столице ожидается до +15 градусов выше нуля.
На метеопортале Sinoptik прогнозируют в субботу облачную погоду без осадков. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +11 до +14 градусов тепла.
В воскресенье, 25 октября, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха будет колебаться от +12 градусов тепла ночью до +14 градусов тепла днём.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 24 октября.
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