Погода в Киеве и области на выходные: чего ожидать 24–25 октября

Осень / © pexels.com

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В субботу, 24 октября, в Киеве ожидается облачная погода без осадков.

По данным Украинского гидрометцентра, 24 октября в Киевской области будет облачно с прояснениями. Днём синоптики осадков не прогнозируют. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 м/с.

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Температура воздуха в области днём будет колебаться от +12 до +17 градусов тепла, в столице ожидается до +15 градусов выше нуля.

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На метеопортале Sinoptik прогнозируют в субботу облачную погоду без осадков. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +11 до +14 градусов тепла.

Погода в Киеве 24 октября / Источник: Sinoptik

В воскресенье, 25 октября, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха будет колебаться от +12 градусов тепла ночью до +14 градусов тепла днём.

Погода в Киеве 25 октября / Источник: Sinoptik

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 24 октября.

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