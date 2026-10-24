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РФ ударила по жилищному сектору в Киеве: есть разрушение (фото)
В результате утренней атаки пострадали два человека.
Утром 24 октября российские войска атаковали Киев. Захватчики ударили по жилому сектору на Оболони.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
На рассвете кафиры ударили по Оболонскому району. В результате попадания одноэтажный жилой дом разрушился, после чего вспыхнул пожар.
По данным спасателей, в результате атаки пострадали два человека. На месте прилета обнаружили одного пострадавшего, его госпитализировали. Другой пострадавший в госпитализации не нуждался.
Атака на Киев.
Заметим, что после полуночи в Киеве дважды объявляли воздушную тревогу. Желтая продолжалась с 03:40 до 04:32.
Как сообщалось, накануне днем во время воздушной тревоги в Киеве раздалось несколько громких взрывов. Власти заявляли о работе сил ПВО.
В то же время, ночью против Россия массированно атаковала Киев баллистикой и дронами. Один человек погиб. В шести районах столицы были повреждены транспортная инфраструктура, строительный гипермаркет, монастырь, ресторанный комплекс и нежилые здания.