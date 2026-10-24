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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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РФ ударила по жилищному сектору в Киеве: есть разрушение (фото)

В результате утренней атаки пострадали два человека.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Киев.

Киев. / © Associated Press

Утром 24 октября российские войска атаковали Киев. Захватчики ударили по жилому сектору на Оболони.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

На рассвете кафиры ударили по Оболонскому району. В результате попадания одноэтажный жилой дом разрушился, после чего вспыхнул пожар.

По данным спасателей, в результате атаки пострадали два человека. На месте прилета обнаружили одного пострадавшего, его госпитализировали. Другой пострадавший в госпитализации не нуждался.

Атака на Киев.

Россияне нанесли удар по Оболонскому району Киева.

Россияне нанесли удар по Оболонскому району Киева.

Россияне нанесли удар по Оболонскому району Киева.

Россияне нанесли удар по Оболонскому району Киева.

Россияне нанесли удар по Оболонскому району Киева.

Россияне нанесли удар по Оболонскому району Киева.

Заметим, что после полуночи в Киеве дважды объявляли воздушную тревогу. Желтая продолжалась с 03:40 до 04:32.

Как сообщалось, накануне днем во время воздушной тревоги в Киеве раздалось несколько громких взрывов. Власти заявляли о работе сил ПВО.

В то же время, ночью против Россия массированно атаковала Киев баллистикой и дронами. Один человек погиб. В шести районах столицы были повреждены транспортная инфраструктура, строительный гипермаркет, монастырь, ресторанный комплекс и нежилые здания.

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