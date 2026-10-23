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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Обещал "лучшую" жизнь бедным девочкам: в Киеве разоблачили педофила, который имел интим с 13-летней за деньги и подарки

Оболонская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении 38-летнего мужчины, который подыскивал девушек из неблагополучных семей, изнасиловал 13-летнего ребенка и склонял подростков к интиму за деньги и подарки.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Педофил жил с 13-летней девочкой

Педофил жил с 13-летней девочкой

В Киеве предстанет перед судом 38-летний местный житель, обвиняемый в сексуальном насилии над несовершеннолетними девушками и изнасиловании ребенка.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Как злоумышленник выбирал жертв

По данным следствия, киевлянин целенаправленно искал для общения девушек от 13 до 15 лет из семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Воспользовавшись их беззащитностью и затруднением, он склонял подростков к интимным отношениям, а также предлагал жить в его доме.

В обмен на это мужчина покупал им одежду, мобильные телефоны и периодически выдавал деньги. В то же время злоумышленник был женат и имел собственного ребенка.

Сначала мужчина познакомился на улице с 15-летней девушкой. Сначала он просто общался с ней, а затем совершил по отношению к ней действия сексуального характера.

Обыск и жуткие находки

Во время проведения обыска в квартире фигуранта правоохранители обнаружили, что вместе с ним проживает 13-летняя девочка. Как выяснили следователи, несмотря на ее малолетний возраст, мужчина вступал с ним в половые отношения.

Позже оказалось, что от действий злоумышленника пострадала и 15-летняя сестра этой девочки.

В настоящее время родители пострадавших девушек лишены родительских прав из-за ненадлежащего выполнения своих обязанностей.

Обыск в квартире обвиняемого / © Киевская городская прокуратура

Обыск в квартире обвиняемого / © Киевская городская прокуратура

Задержание обвиняемого / © Киевская городская прокуратура

Задержание обвиняемого / © Киевская городская прокуратура

Что угрожает обвиняемому

Ювенальные прокуроры Оболонской окружной прокуратуры Киева уже направили обвинительный акт в отношении 38-летнего киевлянина в суд.

Ему инкриминируют:

  • совершение действий сексуального характера в отношении двух 15-летних девушек;

  • изнасилование 13-летнего ребенка;

  • незаконное хранение наркотических средств, которые также были обнаружены во время обыска.

Теперь дальнейшую судьбу мужчины будет решать суд.

Напомним, в Полтаве репетитор-педофил, к тому же имевший педагогическое и психологическое образование, годами насиловал детей на уроках. Начиная с 2014 года, на уроках он систематически насиловал питомцев, заставлял их фотографироваться без одежды, хранил порнографические материалы и манипуляциями убеждал детей скрывать это от родителей.

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