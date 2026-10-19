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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Россия ударила баллистикой по пригороду Киева: пылают дома, есть раненые

Российские войска с самого утра нанесли удар баллистике по жилому сектору и промышленной зоне Ирпеня, в результате чего повреждены дома и травмированы среди жителей, также «прилетело» в промзону.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Пожар

Пожар

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В понедельник, 19 октября, в 06:48 российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Ирпеню Киевской области. Враг обстреливал город баллистическими ракетами, в результате чего ранены и разрушены гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин в видеообращении в Facebook.

«Только что по Ирпеню несколько „прилетов“. Есть пострадавшие. Будем помогать. Есть „прилеты“ и по промзоне. Сегодня с самого утра Ирпень обстреливали баллистическими ракетами», — отметил Маркушин.

В результате вражеской атаки в городе вспыхнул частный дом. Взрывной волной повредило соседние здания, а обломки ракет пробили стены и крыши жилья. Среди местных жителей травмированы.

На месте происшествия уже работают все необходимые экстренные и коммунальные службы, оказывается помощь пострадавшим, добавил городской голова. Последствия атаки уточняются.

Сегодня, 19 октября, обучение в учебных заведениях Ирпенского общества будет проходить в онлайн-формате, сообщили в управлении образования и науки Ирпенского городского совета.

«Понимаем, что после тревожной ночи не все ученики и учителя смогут сразу присоединиться к онлайн-обучению. Просим отнестись к этому с пониманием», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 19 октября россияне нанесли баллистический удар по Киеву, повредив гражданскую инфраструктуру в трех районах столицы. В результате атаки погиб человек, еще восемь пострадали.

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