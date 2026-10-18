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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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РФ снова ударила по Киеву: первые детали о последствиях

Российские войска снова нанесли ракетный удар по столице.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Энергосистема Киева снова под ударом

Энергосистема Киева снова под ударом / © ТСН

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В Киеве поздно вечером, 18 октября, во время красной воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом ТСН.ua сообщили местные жители.

«Красный уровень опасности. Объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы. Призываем жителей города пройти к ближайшим укрытиям», — предупредили в КГВА.

Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики с востока, а затем о баллистических ракетах над Киевом (через Дарницу).

В мониторинговых чатах уточнили, что баллистику запускали из Брянска.

Также в мониторинговых пабликах утверждают, что россияне целили по объектам энергетики на левом берегу Киева. Утверждается, что оккупанты снова били с С-400 и запустили примерно 8-10 ракет, однако эта информация нуждается в подтверждении.

Первые детали о последствиях

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки в Деснянском районе столицы зафиксировано попадание. Предварительно — в здание медицинского центра. В Днепровском районе — в нежилое здание.

Работа кольцевой электрички приостановлена

Из-за повышенной воздушной угрозы для Киева движение поездов Kyiv City Express в обоих направлениях временно приостановлено.

«Просим быть осмотрительными во время остановок безопасности. Находитесь на расстоянии 200 м от железнодорожной инфраструктуры или в укрытиях. Движение по кольцу возобновим после завершения воздушной угрозы», — призвали на канале Киевской кольцевой электрички от «Укрзализныци».

Что известно о С-400

Отметим, что ЗРС С-400 — это модификация С-300. Назначение таких зенитно-ракетных систем — уничтожение авиации, а также перехват крылатых и баллистических ракет. Однако россияне коварно лупят из этих ЗРК по гражданским наземным объектам в относительно близком тылу от линии столкновения.

Для украинского ПВО перехватить ракету С-300 или С-400, которую россияне перерабатывают в класс «земля-земля», очень сложно.

Из систем С-400 оккупанты могут достать даже в Киев. Это впервые произошло 14 января 2023 года.

Раньше мы писали, почему энергосистема Киева и области стала главным направлением российских атак на энергетическую инфраструктуру.

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