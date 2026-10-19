В Киеве обломки попали в 25-этажный дом: Кличко сообщил о новых последствиях атаки

Ракета / © ТСН.ua

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В Киеве в результате российской атаки обломки попали в 25-этажный жилой дом в Соломенском районе. Кроме того, сообщается о попадании в нежилую застройку в Соломенском и Днепровском районах столицы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко .

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По его словам, в Соломенском районе обломки попали в первый этаж 25-этажного жилого дома.

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Также по другому адресу в этом районе зафиксировали попадание в нежилое здание.

Кроме того, в Днепровском районе столицы произошло попадание на территорию нежилой застройки.

На места событий следуют экстренные службы. Информация о масштабах повреждений и возможных пострадавших уточняется.

Напомним, ранее в результате российской атаки на Киев погибла 21-летняя девушка. Еще три человека пострадали, двое из них находятся в стационарах городских больниц.

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Также сообщалось о повреждении одной из станций метро на левом берегу столицы. Из-за попадания обломков рядом со станцией произошел разрыв ходовой и контактной рельсов.

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