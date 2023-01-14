Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оккупанты утром атаковали Киев ракетами С-400: похожими разрушают Харьков, Запорожье и города Донбасса

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
3499
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты утром атаковали Киев ракетами С-400: похожими разрушают Харьков, Запорожье и города Донбасса

Фото иллюстративное / Фото: Википедия

Очевидно именно поэтому в Киеве утром воздушную тревогу включили уже после первых взрывов.

Утром 14 января российские войска обстреляли Киев, в частности из ракет ЗРС С-400 (модификация С-300).

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный.

"Утром зенитными управляемыми ракетами С-400 (С-300) с северного направления была атакована столица", – отметил он.

Назначение зенитно-ракетных систем С-300 – уничтожение авиации, а также перехват крылатых и баллистических ракет. Однако россияне коварно лупят из С-300 по гражданским наземным объектам в близком тылу от линии столкновения.

Для украинского ПВО перехватить ракету С-300, которую россияне перерабатывают на класс "земля-земля", очень сложно. Очевидно именно поэтому в Киеве утром воздушную тревогу включили уже после первых взрывов.

Напомним, что российские оккупанты 14 января в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В частности, одна из российских ракет попала в многоэтажку в Днепре.

Сначала сообщалось о двух погибших в результате удара, а затем количество жертв возросло до пяти. Число пострадавших возросло до почти 60 человек, среди которых 12 детей.

В Киеве ПВО сбила все вражеские ракеты. Впечатлений критической инфраструктуры не было.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
3499
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация