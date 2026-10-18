РФ знову вдарила по Києву: перші деталі про наслідки

Енергосистема Києва знову під ударом / © ТСН

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві пізно ввечері, 18 жовтня, під час «червоної» повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це ТСН.ua повідомили місцеві жителі.

Реклама

«Червоний рівень небезпеки. Оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів», — попередили у КМВА.

Реклама

Повітряні сили попереджали про загрозу балістики зі сходу, а потім — про балістичні ракети над Києвом (через Дарницю).

У моніторингових чатах уточнили, що балістику запускали з Брянська.

Також у моніторингових пабліках стверджують, що росіяни цілили по об’єктах енергетики на лівому березі Києва. Стверджується, що окупанти знову били з С-400 і запустили приблизно 8-10 ракет, проте ця інформація потребує підтвердження.

Перші деталі про наслідки

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки у Деснянському районі столиці зафіксоване влучання. Попередньо — в будівлю медичного центру. У Дніпровському районі — в нежитлову будівлю.

Реклама

Роботу кільцевої електрички призупинено

Через підвищену повітряну загрозу для Києва рух поїздів Kyiv City Express в обох напрямках тимчасово призупинено.

«Просимо бути обачними під час безпекових зупинок. Перебувайте на відстані 200 м від залізничної інфраструктури або в укриттях. Рух по кільцю відновимо після завершення повітряної загрози», — закликали на каналі Київської кільцевої електрички від «Укрзалізниці».

Що відомо про С-400

Зазначимо, що ЗРС С-400 — це модифікація С-300. Призначення таких зенітно-ракетних систем — знищення авіації, а також перехоплення крилатих і балістичних ракет. Проте росіяни підступно б’ють з цих ЗРК по цивільних наземних об’єктах у відносно близькому тилу від лінії зіткнення.

Для української ППО перехопити ракету С-300 чи С-400, яку росіяни переробляють на клас «земля-земля», дуже складно.

Реклама

З систем С-400 окупанти можуть дістати навіть до Києва. Це вперше сталося 14 січня 2023 року.

Раніше ми писали, чому енергосистема Києва та області стала головним напрямком російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Новини партнерів