РФ масовано вдарила під Києвом: “прильоти” у чотирьох районах, є руйнування та поранені

Атака «Шахедами» / © tsn.ua

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Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська атакували у Київській області цивільні об’єкти та житлові будинки. Внаслідок ударів у чотирьох районах пошкоджено десятки будівель, є постраждалі серед цивільних.

Про це повідомила Київська ОВА.

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За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів Київщини постраждали двоє людей. Загалом пошкоджено 33 об’єкти, зокрема 25 приватних будинків.

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У Бучанському районі зафіксовано пошкодження п’яти приватних домоволодінь, складських приміщень та легкового автомобіля. Внаслідок атак травмувалася одна людина.

У Вишгородському районі пошкоджено два приватні домоволодіння, ще одна людина отримала травми.

У Фастівському районі внаслідок ворожих атак пошкоджено 18 приватних домоволодінь і три легкові автомобілі.

В Обухівському районі пошкоджено об’єкт інфраструктури.

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Нагадаємо, увечері 15 жовтня у Києві внаслідок влучання уламків ворожого безпілотника виникла пожежа в приватному будинку. Уламки БпЛА впали на подвір’я садиби, спричинивши займання на першому поверсі житлової будівлі.

Зауважимо, 16 жовтня окупанти продовжили атакувати Україну безпілотниками, через що в низці областей оголосили повітряну тривогу. Ворожі дрони рухалися на захід через Київщину, Вінниччину, Житомирщину, Черкащину та Миколаївщину. Вибухи пролунали у Хмельницькому, Луцьку та Рівному.

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