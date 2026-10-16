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- Київ
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РФ масовано вдарила під Києвом: “прильоти” у чотирьох районах, є руйнування та поранені
Ударами по Київщині ворог пошкодив 25 приватних будинків.
Російські війська атакували у Київській області цивільні об’єкти та житлові будинки. Внаслідок ударів у чотирьох районах пошкоджено десятки будівель, є постраждалі серед цивільних.
Про це повідомила Київська ОВА.
За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів Київщини постраждали двоє людей. Загалом пошкоджено 33 об’єкти, зокрема 25 приватних будинків.
У Бучанському районі зафіксовано пошкодження п’яти приватних домоволодінь, складських приміщень та легкового автомобіля. Внаслідок атак травмувалася одна людина.
У Вишгородському районі пошкоджено два приватні домоволодіння, ще одна людина отримала травми.
У Фастівському районі внаслідок ворожих атак пошкоджено 18 приватних домоволодінь і три легкові автомобілі.
В Обухівському районі пошкоджено об’єкт інфраструктури.
Нагадаємо, увечері 15 жовтня у Києві внаслідок влучання уламків ворожого безпілотника виникла пожежа в приватному будинку. Уламки БпЛА впали на подвір’я садиби, спричинивши займання на першому поверсі житлової будівлі.
Зауважимо, 16 жовтня окупанти продовжили атакувати Україну безпілотниками, через що в низці областей оголосили повітряну тривогу. Ворожі дрони рухалися на захід через Київщину, Вінниччину, Житомирщину, Черкащину та Миколаївщину. Вибухи пролунали у Хмельницькому, Луцьку та Рівному.