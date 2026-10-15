У Києві загорівся будинок після атаки Росії: перші подробиці

Пожежа / © Фото з відкритих джерел

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У Києві увечері 15 жовтня через падіння уламків дрона загорівся приватний будинок.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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Атака РФ на Київ 15 жовтня — що відомо

За його словами, уламки БпЛА впали на подвірʼя приватної садиби, внаслідок чого виникло займання на першому поверсі житлової будівлі.

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«Екстрені служби прямують на місце», — повідомив Кличко.

Атака РФ на Київ 15 жовтня / © соцмережі

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Нагадаємо, зранку четверга, 15 жовтня, під час повітряної тривоги у Києві сталися потужні вибухи. Столиця перебувала під атакою російських безпілотників. На Печерську впали уламки.

Також ввечері 15 жовтня через російський удар по енергооб’єкту в окремих районах Києва та області зникло світло.

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