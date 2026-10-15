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У Києві загорівся будинок після атаки Росії: перші подробиці
У Києві загорівся приватний будинок після атаки РФ. На місце прямують екстрені служби.
У Києві увечері 15 жовтня через падіння уламків дрона загорівся приватний будинок.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Атака РФ на Київ 15 жовтня — що відомо
За його словами, уламки БпЛА впали на подвірʼя приватної садиби, внаслідок чого виникло займання на першому поверсі житлової будівлі.
«Екстрені служби прямують на місце», — повідомив Кличко.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, зранку четверга, 15 жовтня, під час повітряної тривоги у Києві сталися потужні вибухи. Столиця перебувала під атакою російських безпілотників. На Печерську впали уламки.
Також ввечері 15 жовтня через російський удар по енергооб’єкту в окремих районах Києва та області зникло світло.