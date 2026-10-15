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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві загорівся будинок після атаки Росії: перші подробиці

У Києві загорівся приватний будинок після атаки РФ. На місце прямують екстрені служби.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Пожежа

Пожежа / © Фото з відкритих джерел

У Києві увечері 15 жовтня через падіння уламків дрона загорівся приватний будинок.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Атака РФ на Київ 15 жовтня — що відомо

За його словами, уламки БпЛА впали на подвірʼя приватної садиби, внаслідок чого виникло займання на першому поверсі житлової будівлі.

«Екстрені служби прямують на місце», — повідомив Кличко.

Атака РФ на Київ 15 жовтня / © соцмережі

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, зранку четверга, 15 жовтня, під час повітряної тривоги у Києві сталися потужні вибухи. Столиця перебувала під атакою російських безпілотників. На Печерську впали уламки.

Також ввечері 15 жовтня через російський удар по енергооб’єкту в окремих районах Києва та області зникло світло.

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