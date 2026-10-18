Жовтий рівень небезпеки оголосили на Київщині: що сталося

Туман / © ТСН

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У Києві та Київській області сьогодні, 18 жовтня, очікується туман, який утримуватиметься до кінця дня.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності — жовтий.

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Туман у Києві та на Київщині: про що попереджають синоптики

За повідомленням Укргідрометцентру, погіршення видимості очікується в найближчу годину від моменту оприлюднення попередження.

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«У найближчу годину з утриманням до кінця дня 18 жовтня туман, видимість 200–500 м», — йдеться в повідомленні.

Синоптики також застерегли про можливі ускладнення на дорогах.

«Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях», — зазначили в Українському гідрометеорологічному центрі.

© Укргідрометцентр

Поради водіям та пішоходам

У зв’язку з обмеженою видимістю фахівці рекомендують дотримуватися правил безпеки:

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Водіям рекомендують рухатися повільніше, дотримуватися збільшеної дистанції між автомобілями та вмикати протитуманні ліхтарі або ближнє світло фар. Також слід уникати різкого гальмування й маневрування.

Пішоходам радять бути уважними під час переходу дороги та позначати себе на ній за допомогою світловідбивальних елементів на одязі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ДСНС попереджала про густий туман уночі та вранці 18 жовтня у Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській та Київській областях. Через зниження видимості до 200–500 метрів оголосили жовтий рівень небезпечності.

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